Голова МЗС також пригрозив НАТО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до переговорів, однак Київ "не хоче йти на чесні умови". Кремль "не має бажання" вступати у війну з НАТО.

Що треба знати:

Росія "відкрита до переговорів" з Україною

Москва "не бажає нападати" на НАТО

Трамп докладає зусиль, аби пришвидшити вирішення війни

Голова МЗС РФ Лавров зробив кілька нових абсурдних заяв, у яких торкнувся не тільки війни з Україною, а й можливого нападу на НАТО. "Телеграф" зібрав головні заяви російського політика.

Головні тези Лаврова:

Україна не отримає свої землі, ми не віддамо кордони їм навіть на 2022 рік.

Україна єдина країна у світі, яка заборонила законодавчо використання "рідної мови" (російської — ред.) половиною власного населення.

Росія від початку була і залишається "відкритою до переговорів" щодо усунення першопричин конфлікту (війни — ред.).

Поки ні Київ, ні його західні союзники "не мають бажання домовлятися по-чесному".

У Росії "немає бажання нападати" на НАТО та Європу, але при нападі Росія дасть відсіч.

У підходах нинішньої адміністрації США бачимо спробу раціонального вирішення війни.

Нагадаємо, що Лавров нещодавно вже виступав з кількома схожими заявами. Тоді він розповідав, що президент США Дональд Трамп нібито "не розчарований в Росії", а просто хоче пришвидшити вирішення війни в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп втрачає терпець щодо росіян, оскільки вважає, що війна шкодить не тільки Україні, але й Росії також.