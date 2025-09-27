Американские танки в Эстонии перебрасывают на границу с Россией, — СМИ

В НАТО отказались от комментариев

В Эстонии на фоне эскалации с Россией заметили переброску к границам с россиянами американской бронетехники. Основные боевые танки Abrams везут в сторону российской границы. Между тем, в НАТО официально объявили об усилении военного присутствия в регионе Балтии.

Об этом сообщает агентство Reuters и пишут пользователи социальных сетей. К многочисленным сообщениям приложили фото танков — их сфотографировали при перевозке возле одного из эстонских населенных пунктов.

Американские танки на пути к границам с Россией

"НАТО заявило в субботу, что усиливает свою миссию в Балтийском море, направляя фрегат противовоздушной обороны и другие средства в ответ на вторжение дронов в Дании", — сказано в сообщении информагентства.

Отмечается, что новые средства, перебрасываемые в регион НАТО — это не только один фрегат и некоторые военные силы, но и "платформы разведки, наблюдения и рекогносцировочных средств". Спикер НАТО отказался от комментариев.

Как писал "Телеграф", союзники по НАТО не могут решить, как им реагировать на российские провокации и нарушения воздушного пространства западных стран. Идеи союзников открыто противоречат друг другу и вносят дополнительный раскол в ситуации, когда российский правитель испытывает решительность Североатлантического союза.

Провокации РФ

Российский режим в последнее время устроил ряд провокаций против стран НАТО. В частности, во второй половине дня 19 сентября Кремль устроил сразу две провокации. Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и Польши. При этом в Кремле открыто соврали, что каких-либо нарушений не было.

Также в последние несколько дней "неизвестные дроны" замечают над городами и военными базами в Дании, Швеции, Норвегии, Франции и других странах НАТО. До этого 10 сентября российские беспилотники во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину залетели на территорию Польши. Из 19 дронов воздушные силы Польши и союзников смогли сбить только четыре.