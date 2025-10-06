"Чеський Берлусконі" переміг вибори. Що відомо про Бабіша, який готовий скасувати снарядну програму для України

Перемога на виборах ще не означає, що Бабіш стане прем’єром – є кілька сценаріїв

Вибори в Чехії закінчилися перемогою партії колишнього прем’єра Андрея Бабіша. Понад 34% голосів отримала права популістсьска партія ANO, випередивши правоцентристський блок "Разом" прем’єра Петра Фіали (понад 23%) та центристську партію STAN (понад 11%).

"Телеграф" розповість, що відомо про самого Бабіша – можливого кандидата на пост прем’єр-міністра, якого ЗМІ часто називають "чеським Трампом" або "чеським Берлусконі". Чи змінить він курс на відмову від підтримки України та чи в його інтересах дистанціонування Чехії від ЄС – читайте далі.

Заможний син заможних батьків. Що відомо про життя Бабіша

Андрея Бабіша вважають однією з найсуперечливіших постатей у політичному житті Чехії. Роль у цій сфері він отримав "за спадком", адже народився у сім’ї високопоставленого компартійного функціонера Штефана Бабіша, який працював у системі зовнішньої торгівлі та дипломатії. Це дозволило майбутньому політику провести дитинство у Парижі та Женеві, де його батько обіймав посади у представництві тогочасної Чехословаччини при ООН.

Після закінчення гімназії в Женеві Бабіш повернувся додому, вступив до Вищої господарської школи в Братиславі, де здобув спеціальність у сфері міжнародної торгівлі. У 1978 році він став кандидатом, а згодом і членом Комуністичної партії Чехословаччини.

Андрей Бабіш, чеський політик та бізнесмен / Facebook

Наприкінці 1980-х Андрей працював у зовнішньоекономічній компанії Petrimex у Марокко, де займався торговими операціями, а після Оксамитової революції (тобто, повалення комуністичного режиму) повернувся до Праги. Хоча, як повідомляє Чеський інститут пам’яті, в 1980-х роках він був агентом чехословацької служби державної безпеки – фактично, "дочерки" радянського КДБ. Сам він ці претензії відкидає.

Був багатшим за американського президента

Тож чому його називають "чеським Трампом" та "чеським Берлусконі"? Все дуже просто – він, як і перераховані вище політики, також є підприємцем-мільярдером, який до всього є власником двох щоденних газет та радіостанції.

Однак, підприємницька діяльність Бабіша почалася на початку 1990-х років, коли він створив компанію Agrofert, яка згодом перетворилася на одну з найбільших агрохімічних і харчових корпорацій Чехії. Зараз до структури Agrofert входить близько 250 компаній в усьому світі, включаючи SKW Stickstoffwerke Piesteritz та промислові хлібопекарні Lieken і WIBAGE, що працюють на ринку Німеччини.

Переможець виборів у Чехії, Андрій Бабіщ / Facebook

Видання "Forbes" неодноразово включало його до списку найбагатших людей Центральної Європи, а статки політика оцінюють у 4-5 мільярдів доларів – він був багатшим за Трампа до того, як той у вересні майже подвоїв свої статки.

Пережив три протести та став союзником Орбана: політична кар’єра Андрея Бабіша

До чеської політики Бабіш приєднався у 2011 році, коли заснував рух "Акція незадоволених громадян". Той швидко набрав популярність на тлі антикорупційних гасел та критики політичних еліт.

З 2014 року він обіймав посаду міністра фінансів, проте у травні 2017 був зі скандалом звільнений з посади міністра фінансів через підозру у податковому шахрайстві, корупції та незаконному впливі на ЗМІ.

З 2017 року був прем’єр-міністром Чехії, оскільки на виборах отримав понад 29% голосів. Трохи більше ніж за місяць після початку роботи, парламент країни висловив недовіру новому уряду. Згодом тогочасний президент прийняв відставку уряду на чолі з Бабішем та доручив вдруге сформувати уряд, який пропрацював до 2021 року. 11 листопада 2021 року уряд Чехії, очолюваний головою Андрієм Бабішем, подав у відставку.

Проти політики уряду Бабіша тричі організовували доволі масштабні акції протесту:

4 червня 2019 року на вулиці Праги вийшло 120 тисяч осіб , вимагали відставки Бабіша та забезпечення незалежності судів;

, вимагали відставки Бабіша та забезпечення незалежності судів; 16 листопада 2019 року у Празі 300 тисяч осіб вимагали від прем’єр-міністра або відмовитися від бізнесу, або йти у відставку;

вимагали від прем’єр-міністра або відмовитися від бізнесу, або йти у відставку; 10 грудня 2019 року в Празі 60 тисяч людей знову вимагали відставки Бабіша.

Участь Андрея Бабіша у створенні групи Patriots for Europe у Європарламенті — разом із Віктором Орбаном — стала маркером його існування в таборі євроскептиків. Ця політична група об’єднує партії, які виступають за посилення національного суверенітету, обмеження впливу Брюсселя, жорстку антимігрантську політику та ревізію кліматичного курсу ЄС. Її ідеологія будується на критиці "європейського мейнстриму".

Андрей Бабіш та Віктор Орбан в Будапешті / Hungary Today

Сам Бабіш при цьому позиціонує себе як "прагматичний популіст" — політик, який діє не з ідеологічних, а з внутрішньополітичних міркувань. Проте саме така прагматичність створює ризики для зовнішньополітичної лінії Чехії. Його альянс із Орбаном і потенційна близькість до лінії Роберта Фіцо в Словаччині фактично формують нову вісь впливу в Центральній Європі — табір лідерів, які ставлять під сумнів політику санкцій, обмежують військову допомогу Україні та виступають за "діалог із Росією".

Попри переконливу перемогу партії ANO на парламентських виборах, повернення Андрея Бабіша у крісло прем’єра залишається не гарантованим.

Очільник чеської партії "ANO" Андрей Бабіш / Facebook

На цей час розглядають кілька можливих сценаріїв формування уряду:

Найреалістичніший варіант — створення коаліції ANO з популістичною партією "Водії" та праворадикальною "Свободою і прямою демократією" (SPD) . Такий союз забезпечив би парламентську більшість і дозволив би Бабішу офіційно повернутися на посаду прем’єра.

та . Такий союз забезпечив би парламентську більшість і дозволив би Бабішу офіційно повернутися на посаду прем’єра. Другий варіант — уряд меншості , який сам Бабіш називає пріоритетним. Він уже заявив, що спробує сформувати однопартійний кабінет , спираючись на підтримку ситуативних союзників у парламенті.

, який сам Бабіш називає пріоритетним. Він уже заявив, що спробує сформувати , спираючись на підтримку ситуативних союзників у парламенті. Серед малоймовірних сценаріїв — "велика коаліція" з нинішнім прем’єром Петром Фіалою, яку вважають радше політичним компромісом, ніж реальним варіантом. У такому разі пост прем’єра міг би отримати або сам Бабіш, або його соратник Карел Гавлічек.

Син в окупованому Криму та корупціонер-борець з корупцією. Якими були скандали Бабіша

Політична риторика Бабіша про боротьбу з "олігархами" та "корумпованими політиками" контрастує з власною біографією бізнесмена-мільярдера, який десятиліттями перебував у центрі політичних і фінансових скандалів.

Гучною стала справа "Лелечиного гнізда" — розкішного курортного комплексу під Прагою, який Бабіш створив за допомогою шахрайської схеми, формально вивівши підприємство зі своєї корпорації Agrofert, щоб отримати субсидії ЄС

У 2018 році скандал набув і особистого виміру, коли стало відомо, що для юридичних маніпуляцій Бабіш нібито використав ім’я власного сина без його згоди. Андрей Бабіш-молодший публічно заявив, що батько ізолював його за кордоном, аби той не міг дати свідчення. Політик відповів, що його син "психічно хворий", чим лише посилив медійний резонанс.

Де саме він його "ізолював"? В окупованому українському Криму. Інформацію про що згодом сам молодший син політика підтвердив журналістам. Зараз той публічно виступає проти свого батька – 7 травня він опублікував пост з підписом: "Не голосуйте за мого батька".

Пост молодшого сина Андрея Бабіша в Facebook

Втім, "Лелечине гніздо" стало лише однією з численних історій, які сформували репутацію Бабіша як політика, зануреного в конфлікти інтересів. Його ім’я фігурувало у справах про ухилення від податків, корупційні схеми та тиск на медіа. У 2017 році він передав свою корпорацію Agrofert у траст, але суд згодом визнав, що цей крок був лише формальністю для обходу антикорупційного законодавства.

У 2023 році Бабіш був змушений продати свої медіаактиви, зокрема групу MAFRA, після ухвалення закону про конфлікт інтересів.

Від підтримки до скасування снарядної програми? Що Бабіш казав про Україну

Погляди лідера чеської партії ANO Андрея Бабіша на війну в Україні за три роки пройшли помітну трансформацію — від жорстких заяв проти Кремля до вимог обмежити підтримку Києва. Нижче зібрали підбірку його основних цитат:

"Жорстко засуджую напад Росії на Україну. Підтримую українців, їхній уряд і незалежність. НАТО мусить посилитися, Європа – серйозніше ставитися до оборони", – 24 лютого 2022 року;

Пост Андрея Бабіша в X від 24 лютого 2022 року

"Сьогодні остаточно закінчуються романтичні уявлення про Росію. Не робімо ілюзій. Росія, яка 24 лютого 2022 року напала на Україну, не є тією Росією, яка допомагала нам (ред. – звільняючи від нацистської окупації) під час Другої світової" , – лютий 2022 року.

, – лютий 2022 року. "Коли є гроші для України, нехай вони будуть і для чехів" , – вересень 2023 року;

, – вересень 2023 року; "Два роки тому Росія напала на Україну і змінила Європу, як ми її знали. Українці мужньо обороняються, і я вірю, що вони, завдяки допомозі Заходу, відіб'ються. Сподіваюся, це станеться скоро, щоб люди перестали вмирати. Війна – ненормальна, нормально – мир" , – 24 лютого 2024 року;

, – 24 лютого 2024 року; "Я радий, що мир більше не є лайливим словом, на якому люди малюють російські прапори. Я вже півтора року говорю про мирні переговори та намагаюся знайти дипломатичне вирішення цієї жахливої ​​війни, і досі ніхто не доклав жодних зусиль, щоб це організувати. Тепер, мабуть, усі зрозуміли, що це єдиний спосіб завершити конфлікт або наблизитися до його завершення", – травень 2024 року;

Пост Андрея Бабіша в X від 9 травня 2024 року

"Ми скасуємо ініціативу з постачання боєприпасів Україні. Чехи перші", – жовтень 2025 року.

Бабіш неодноразово підкреслював, що Україна "не готова до членства в ЄС" і що до початку будь-яких перемовин про інтеграцію варто закінчити війну. Ще влітку 2025 року він офіційно виступав проти допомоги українським біженцям, заявляючи, що через неї підтримку не отримують чеські родини.

У тому ж дусі Бабіш підтвердив готовність до переговорів щодо створення коаліції з партіями SPD і Motorists, відомими скепсисом до санкційної політики та кліматичного порядку денного ЄС. Щодо України він прямо заявив про "охолодження" активної підтримки та орієнтацію на "дипломатичні компроміси". 6 жовтня Бабіш заявив про готовність до прямого діалогу з Володимиром Зеленським щодо майбутнього співробітництва.

