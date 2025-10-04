Чехія тепер під ковпаком Кремля? Чим закінчились вибори і яке значення це має для України (оновлено)

Партія-переможниця отримала понад 30% голосів

У Чехії на парламентських виборах перемогла партія ANO. Її очолює проросійський мільярдер та експрем’єр-міністр країни Андрей Бабіш.

Що треба знати:

Проросійська партія перемогла з великим відривом

Чинний прем'єр Чехії не планує йти у відставку

Новий парламент Чехії може змінити політику щодо України

UPD: Бабіш заявив, що Україна не готова до членства в Євросоюзі. За його словами, співпраця Чехії з країною не припинена, але деякі питання Прага не підтримує.

"Ви не готові до ЄС. Спочатку ви маєте закінчити війну. Звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до членства в Євросоюзі", — сказав Бабіш.

Як зазначає Reuters, перемога на виборах партії Бабіша може змінити внутрішню та зовнішню політику країни. Адже популістський та антиміграційний табір Європи збільшиться, а підтримка України може зменшитись.

За даними iDnes, партія ANO не отримала більшості в Палаті депутатів. Входить, що для формування уряду їй знадобляться інші партії. Зокрема "Автомобілісти", які виступають проти політики "зелених" в ЄС, та ультраправа, антиєвропейська та антинатовська "Свобода і пряма демократія" (SPD).

Андрей Бабіш

Відомо, що за підрахунком 99,7% бюлетенів лідер виборчих перегонів — партія ANO. Вона набрала 34,66% голосів і отримає 81 місце в парламенті. При цьому проєвропейська й проукраїнська націонал-демократична коаліція SPOLU ("Разом") набрала 23,28% і отримає 52 місця в парламенті.

Дані по інших партіях:

STAN ("Мери і незалежні") — 11,19% і отримає 22 місця в парламенті.

("Мери і незалежні") — і отримає місця в парламенті. Піратська партія — 8,88% голосів та 17 місць в парламенті.

— голосів та місць в парламенті. "Свобода і пряма демократія" (SPD) — 7,81% і 15 місць в парламенті.

— і місць в парламенті. "Автомобілісти" — 6,78% і 13 місць в парламенті.

Результати виборів у Чехії

Результати виборів у Чехії

Чинний прем'єр Петр Фіала вже привітав Андрея Бабіша з перемогою. Він сказав, що результат "потрібно прийняти демократично". Але у відставку поки йти не планує – не хоче поспішних рішень.

Позиція Бабіша щодо України

Під час очолення уряду у 2017-2021 році Бабіш прагнув, аби Чехія приєдналась до єврозони. Однак зараз ця думка змінилась. Ба більше, Бабіша у Європі називають одним з союзників прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який відомий своїми проросійськими наративами.

Бабіш має намір змінити зовнішню політику Чехії і скасувати військову допомогу Україні. Він планує припинити снарядну ініціативу для Києва, в межах якої Україні мали передати мільйон снарядів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Молдові пройшли вибори. Відомо, хто переміг і з яким відривом.