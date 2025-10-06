В США назвали ім'я можливого наступника Трампа: кого хочуть бачити президентом

Саме Венс може стати новим кандидатом від республіканців у 2028 році, вважає Рубіо

В США озвучили ім'я можливого наступника президента Дональда Трампа на цій посаді, коли прийде час нових президентських виборів. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що новим президентом хотіли б бачити чинного віцепрезидента Джей Ді Венса.

Що треба знати:

Рубіо заявив, що не очолить рух Трампа MAGA

Держсекретар вважає, що наступним кандидатом у президенти від республіканців буде саме Венс

Рубіо розсипався у похвалах Венсу та заявив, що у Трампа "чудова команда"

Під час інтерв'ю на провладному американському телеканалі Fox News ведуча нагадала, що низка джерел повідомила про бажання Трампа висунути Рубіо, як можливого наступника на чолі пропрезидентського руху MAGA (Make American great again). Але Рубіо спростував як цю інформацію, так і свою можливість йти на вибори у 2028 році, як кандидата у президенти США.

"Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент, якщо він вирішить балотуватися. Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов'язками", — сказав він.

Держсекретар окрім реверансів у бік Венса також похвалив Трампа, зазначивши, що у них "чудова команда" і вся вона сумлінно працює на президента. Щодо ролі самого Рубіо — він реалізує програму Трампа та дає поради, не більше.

"Ми прояснимо це питання, добре? Робота президента і моя — це те, що люди іноді плутають. Наша робота — реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Чи можемо ми пропонувати ідеї? Так. Але в кінцевому підсумку він — людина, яку обрали американці", — сказав Рубіо.

Чи може Венс замінити Трампа

Венс наразі "друга людина" в американській державі. Зокрема, саме віцепрезидент США повинен замінити лідера, якщо той "вибув з ладу" внаслідок будь-яких причин — поранення, важка хвороба, або смерть. Тому у випадку, якщо Трамп дійсно помре — а про його смерть вже ходили чутки, щоправда, це виявилося неправдою — саме Венс замінить його в Овальному кабінеті.

З іншого боку, поки що незрозуміло, який авторитет серед республіканців насправді має віцепрезидент, та який рівень підтримки серед команди Трампа та населення США, щоб реально претендувати на можливість бути новим кандидатом від партії на майбутніх виборах лідера країни.

До речі, нещодавно Венс, який заявив, що "росіяни повинні прокинутися", а Трамп "стає нетерплячим" до Кремля, несподівано для себе опинився в центрі уваги. У мережі знову з’явилося старе фото, де він позує у жіночій сукні та перуці, яке було зроблене ще за часів його навчання в Єльській юридичній школі у 2012 році.