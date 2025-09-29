Орбана помножать на нуль? В Європі готові до рішучих дій щодо вступу України в ЄС

План "виключення Угорщини" обговорять на саміті 1 жовтня

У ЄС намагаються обійти вето Угорщини на вступ України в союз та використання конфіскованих активів РФ. Для цього президент Європейської Ради Антоніу Коста очолив зусилля щодо просування заявки Києва.

Що треба знати:

ЄС планує продовжити євроінтеграцію Молдови та України, попри вето Орбана

Київ завершує процес перевірки законодавства для вступу в ЄС

На саміті в Копенгагені обговорюватимуть протистояння дронам та питання Угорщини

ЄС готується обійти вето Орбана

Як пише POLITICO, посилаючись на джерела, Коста намагався отримати підтримку від столиць ЄС для оптимізації процесу для вступу нових членів. Його робота була направлена на пошук виходу з глухого кута щодо потенційного членства України та Молдови.

Відомо, що вже 1 жовтня має пройти саміт у Копенгагені, де це питання винесуть на порядок денний. Коста наголосив, що дипломатичний наступ – це спроба обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Адже саме він використав право вето, щоб загальмувати шлях України до членства в ЄС.

Наразі чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС дали зелене світло кожному етапу процесу приєднання. Однак члени Євросоюзу вже знайшли кілька шляхів, як обійти це. Ба більше, комісар ЄС з питань розширення Марта Кос 29 вересня приїхав в Україну, адже Київ завершує процес перевірки законодавства.

"Усі кластери були перевірені у рекордно короткі терміни. Україна виконала свої зобов’язання. Україна готова до наступного кроку. Тепер держави-члени мають дати зелене світло", – сказав Кос. — Ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі уповільнити темпи реформ в Україні. Зараз саме час їх прискорити".

Окрім того, відомо, що Орбан перешкоджає плану ЄС щодо конфіскації активів. Однак Комісія вже нібито знайшла юридичний обхідний шлях, аби "виключити Угорщину" з процесу прийняття рішень. Цей план планують обговорити на саміті у Копенгагені, а наприкінці жовтня планують досягти офіційного рішення.

"Мета [у Копенгагені] — заручитися достатньою підтримкою з боку інших країн, щоб ізолювати Орбана", — сказав дипломат ЄС. — Ми перебуваємо в сірій зоні".

Саміт ЄС у Копенгагені

1 жовтня в Копенгагені пройде неформальний саміт лідерів Євросоюзу, на якому обговорять нову стратегію оборони та питання Угорщини. Зустріч пройде на тлі останніх дронових провокацій Росії в ЄС.

На саміти будуть обговорювати створення "стіни дронів" для виявлення, відстеження та знищення безпілотників, а також проєкти для швидкого реагування на вторгнення літаків у небо Європи. Окрім того, планують поговорити і про вето Орбана та шляхи його подолання.

