"Ви не готові до ЄС": чеський популіст Бабіш зробив обурливу заяву про Україну

Бабіш заявив, що він підтримує Україну, вважає Крим українським, продовжить допомагати Україні — але є багато "але"

Колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, очільник політичної партії ANO та правий популіст, який може перемогти на виборах до парламенту, зробив кілька обурливих заяв щодо України. Так, він заявив, що Україна нібито "не готова" до вступу до Європейського Союзу, а "снарядну ініціативу" замість Чехії повинен організовувати НАТО.

Що треба знати:

Бабіш насмілився заявити, що Україна "не готова до ЄС"

"Снарядна ініціатива" — це, мовляв, "заробіток грошей на війні"

Андрей Бабіш — колишній прем'єр, найбагатша людина Чехії, правий популіст, любитель угорського прем'єра Віктора Орбана та його політики

Зокрема у коментарі українському виданню "Суспільне" Бабіш насмілився сказати, що Україна, мовляв, не готова вступати до Євросоюзу — повторюючи таким чином наративи Орбана, прихильника російського правителя Володимира Путіна.

"Ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС", — заявив він.

При цьому Бабіш заявив, що він підтримує Україну, вважає Крим українським, продовжить допомагати Україні, а також нагадав, що тричі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Проте все це не завадило Бабішу відразу ж розкритикувати "снарядну ініціативу", яку започаткувала Чехія.

"Ми допомагаємо Україні через ЄС. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в європейському бюджеті, і ми платимо багато грошей до європейського бюджету, таким чином ми будемо продовжувати допомагати… Але це (постачання снарядів, — ред.) має бути прозоро, і якщо йде війна, ніхто не повинен заробляти гроші на війні. Це має організовувати НАТО", — сказав він.

Нагадаємо, що Андрей Бабіш, якого ще називають "чеським Трампом", у 2023 році програв президентські вибори Петру Павелу, колишньому генералу НАТО та прихильнику України. При цьому перемога Бабіша на парламентських виборах може стати проблемою для України: його політика після 2021 року стала далеко не проєвропейською, а для якогось результату йому доведеться вступати в коаліцію з кількома антиєвропейськими політичними партіями, які змогли прослизнути до парламенту та взяти там трохи місць.

Серед його можливих рішень — скасування "снарядної ініціативи" для України. Тим часом, станом на лютий 2025 року ініціатива Чехії із закупівлі снарядів для України дозволила передати українським Збройним силам щонайменше 1,6 млн одиниць артилерійських боєприпасів усіх калібрів від 100 міліметрів. Третину з цих снарядів складають боєприпаси головного калібру НАТО у 155 міліметрів.

При цьому в Міністерстві оборони України визнали, що на початку літа 2024 року були серйозні затримки у постачанні Україні снарядів через чеську "снарядну ініціативу" – проте в другій половині року все налагодилося. А міністерство оборони Чехії минулого року підтвердило, що деякі боєприпаси для України можуть бути неякісними – увагу цьому факту приділили європейські ЗМІ.