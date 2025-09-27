Вступ України до ЄС встав на міцну паузу: ЗМІ дізналися, коли почнуться переговори

Режим Орбана блокує переговори про вступ України в ЄС попри те, що Київ виконав усі умови

Питання вступу України до Європейського Союзу фактично перебуває на паузі через позицію проросійського режиму Віктора Орбана в Угорщині. Будапешт блокує вступ України всіма силами — фактично, всупереч здоровому глузду.

Що варто знати:

Угорщина "призначила" Україну ворогом та блокує переговори

Ситуація може змінитися, якщо режим Орбана усунуть від влади в Угорщині

Доведеться чекати до квітня майбутнього року — і це в найкращому разі

В кращому разі переговори про членство України в ЄС почнуться у квітні 2026 року, пише видання Deutsche Welle. В Угорщині повинні пройти вибори, і режим Орбана має шанси впасти та поступитися місцем проукраїнському демократичному уряду.

Ключ до успіху — усунення Орбана

Високопоставлений співрозмовник видання сказав, що режим Орбана блокує переговори про вступ України в ЄС попри те, що Київ виконав усі умови. Проблема в тому, що для відкриття першого переговорного кластера потрібна згода усіх країн-членів блоку без винятку.

"Поки що способів подолання вето Угорщини не існує", — визнало джерело.

Чиновник припустив, що переговори можуть розблокуватися у квітні наступного року. В Угорщині пройдуть парламентські вибори, після яких режим Орбана може зазнати краху: соціологія демонструє, що беззмінна правляча партія країни, "Фідес", програє опозиційним силам. Тому, за словами джерела, в цій ситуації ЄС проведе усю підготовку заздалегідь: коли режим Орбана буде викинуто з Будапешта, блок буде готовий до швидкого руху в переговорах з Україною.

Зазначимо, що Чаба Молнар — депутат Європейського парламенту від Угорщини (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів) — дав "Телеграфу" велике інтерв'ю щодо режиму Орбана та ситуації в Будапешті. Детальніше читайте у матеріалі "У Путіна компромат на Орбана? В Європарламенті розповіли, що стоїть за політикою угорського уряду".