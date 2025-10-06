"Чешский Берлускони" выиграл выборы. Что известно о Бабише, который готов отменить снарядную программу для Украины

Победа на выборах еще не означает, что Бабиш станет премьером – есть несколько сценариев

Выборы в Чехии завершились победой партии бывшего премьера Андрея Бабиша. Более 34% голосов получила правая популистская партия ANO, опередив правоцентристский блок "Вместе" премьера Петра Фиалы (более 23%) и центристскую партию STAN (более 11%).

"Телеграф" расскажет, что известно о самом Бабише — возможном кандидате на пост премьер-министра, которого СМИ часто называют "чешским Трампом" или "чешским Берлускони". Изменит ли он курс на отказ от поддержки Украины и в его ли интересах дистанцирования Чехии от ЕС – читайте дальше.

Состоятельный сын состоятельных родителей. Что известно о жизни Бабиша

Андрей Бабиш считается одной из самых противоречивых фигур в политической жизни Чехии. Роль в этой сфере он получил "по наследству", ведь родился в семье высокопоставленного компартийного функционера Штефана Бабиша, работавшего в системе внешней торговли и дипломатии. Это позволило будущему политику провести детство в Париже и Женеве, где его отец занимал должности в представительстве Чехословакии при ООН.

После окончания гимназии в Женеве Бабиш вернулся домой, поступил в Высшую хозяйственную школу в Братиславе, где получил специальность в сфере международной торговли. В 1978 году он стал кандидатом, а затем и членом Коммунистической партии Чехословакии.

Андрей Бабиш, чешский политик и бизнесмен/Facebook

В конце 1980-х Андрей работал во внешнеэкономической компании Petrimex в Марокко, где занимался торговыми операциями, а после Бархатной революции (т.е. свержения коммунистического режима) вернулся в Прагу. Хотя, как сообщает Чешский институт памяти, в 1980-х годах он был агентом чехословацкой службы государственной безопасности – фактически "дочерки" советского КГБ. Сам он эти претензии отвергает.

Был богаче американского президента

Так почему его называют "чешским Трампом" и "чешским Берлускони"? Все очень просто – он, как и вышеперечисленные политики, также является предпринимателем-миллиардером, а ко всему этому, владеет двумя ежедневными газетами и радиостанцией.

Однако предпринимательская деятельность Бабиша началась в начале 1990-х годов, когда он создал компанию Agrofert, которая впоследствии превратилась в одну из крупнейших агрохимических и пищевых корпораций Чехии. Сейчас в структуру Agrofert входит около 250 компаний по всему миру, включая SKW Stickstoffwerke Piesteritz и промышленные хлебопекарные Lieken и WIBAGE, работающие на рынке Германии.

Победитель выборов в Чехии, Андрей Бабищ/Facebook

Издание "Forbes" неоднократно включало его в список самых богатых людей Центральной Европы, а состояние политика оценивается в 4-5 миллиардов долларов — он был богаче Трампа до того, как тот в сентябре почти удвоил свое состояние.

Пережил три протеста и стал союзником Орбана: политическая карьера Андрея Бабиша

К чешской политике Бабиш присоединился в 2011 году, когда основал движение "Акция недовольных граждан". Тот быстро набрал популярность на фоне антикоррупционных лозунгов и критики политических элит.

С 2014 года он занимал должность министра финансов, однако в мае 2017 был со скандалом уволен с должности министра финансов из-за подозрения в налоговом мошенничестве, коррупции и незаконном влиянии на СМИ.

С 2017 года являлся премьер-министром Чехии, поскольку на выборах получил более 29% голосов. Чуть больше чем через месяц после начала работы, парламент страны выразил недоверие новому правительству. Впоследствии тогдашний президент принял отставку правительства во главе с Бабишем и поручил во второй раз сформировать правительство, проработавшее до 2021 года. 11 ноября 2021 года правительство Чехии, возглавляемое главой Андреем Бабишем, подало в отставку.

Против политики правительства Бабиша трижды организовывали довольно масштабные акции протеста:

4 июня 2019 на улицы Праги вышло 120 тысяч человек , требовали отставки Бабиша и обеспечения независимости судов;

, требовали отставки Бабиша и обеспечения независимости судов; 16 ноября 2019 года в Праге 300 тысяч человек требовали от премьер-министра либо отказаться от бизнеса, либо уходить в отставку;

требовали от премьер-министра либо отказаться от бизнеса, либо уходить в отставку; 10 декабря 2019 года в Праге 60 тысяч человек снова требовали отставки Бабиша.

Участие Андрея Бабиша в создании группы "Patriots for Europe" в Европарламенте вместе с Виктором Орбаном стала маркером его существования в лагере евроскептиков. Эта политическая группа объединяет партии, выступающие за усиление национального суверенитета, ограничение влияния Брюсселя, жесткую антимигрантскую политику и ревизию климатического курса ЕС. Ее идеология строится на критике "европейского мейнстрима".

Андрей Бабиш и Виктор Орбан в Будапеште/Hungary Today

Сам Бабиш при этом позиционирует себя как "прагматический популист" — политик, действующий не по идеологическим, а по внутриполитическим соображениям. Однако именно такая прагматичность создает риск для внешнеполитической линии Чехии. Его альянс с Орбаном и потенциальная близость к линии Роберта Фицо в Словакии фактически формируют новую ось влияния в Центральной Европе — лагерь лидеров, подвергающих сомнению политику санкций, ограничивающих военную помощь Украине и выступающих за "диалог с Россией".

Несмотря на убедительную победу партии ANO на парламентских выборах, возвращение Андрея Бабиша в кресло премьера остается не гарантированным.

Глава чешской партии "ANO" Андрей Бабиш/Facebook

В настоящее время рассматривают несколько возможных сценариев формирования правительства :

Самый реалистичный вариант – создание коалиции ANO с популистической партией "Водители" и праворадикальной "Свободой и прямой демократией" (SPD) . Такой союз обеспечил бы парламентское большинство и позволил Бабишу официально вернуться на должность премьера.

и . Такой союз обеспечил бы парламентское большинство и позволил Бабишу официально вернуться на должность премьера. Второй вариант — правительство меньшинства , которое сам Бабиш называет приоритетным. Он уже заявил, что попытается сформировать однопартийный кабинет , опираясь на поддержку ситуативных союзников в парламенте.

, которое сам Бабиш называет приоритетным. Он уже заявил, что попытается сформировать , опираясь на поддержку ситуативных союзников в парламенте. Среди маловероятных сценариев – "большая коалиция" с нынешним премьером Петром Фиалой, которую считают скорее политическим компромиссом, чем реальным вариантом. В таком случае пост премьера мог бы получить либо сам Бабиш, либо его соратник Карел Гавличек.

Сын в оккупированном Крыму и коррупционер-борец с коррупцией. Какими были скандалы Бабиша

Политическая риторика Бабиша о борьбе с "олигархами" и "коррумпированными политиками" контрастирует с собственной биографией бизнесмена-миллиардера, десятилетиями находившегося в центре политических и финансовых скандалов.

Громким стало дело "Лелечьего гнезда" — роскошного курортного комплекса под Прагой, который Бабиш создал с помощью мошеннической схемы, формально выведя предприятие из своей корпорации Agrofert, чтобы получить субсидии ЕС

В 2018 году скандал приобрел и личное измерение, когда стало известно, что для юридических манипуляций Бабиш якобы использовал имя собственного сына без его согласия. Андрей Бабиш-младший публично заявил, что отец изолировал его за границей, чтобы тот не мог дать показания. Политик ответил, что его сын "психически болен", чем лишь усугубил медийный резонанс.

Где именно он его "изолировал"? В оккупированном украинском Крыму. Информацию о чем позже сам младший сын политика подтвердил журналистам. Сейчас он публично выступает против своего отца – 7 мая он опубликовал пост с подписью: "Не голосуйте за моего отца".

Пост младшего сына Андрея Бабиша в Facebook

Впрочем, "Лелечье гнездо" стало лишь одной из многочисленных историй, сформировавших репутацию Бабиша как политика, погруженного в конфликты интересов. Его имя фигурировало по делам об уклонении от налогов, коррупционных схемах и давлении на медиа. В 2017 году он передал свою корпорацию Agrofert в траст, но суд признал, что этот шаг был лишь формальностью для обхода антикоррупционного законодательства.

В 2023 году Бабиш был вынужден продать свои медиаактивы, в частности, группу MAFRA, после принятия закона о конфликте интересов.

От поддержки к отмене снарядной программы? Что Бабиш говорил об Украине

Взгляды лидера чешской партии Андре Андрея Бабиша на войну в Украине за три года прошли заметную трансформацию — от жестких заявлений против Кремля до требований ограничить поддержку Киева. Ниже собрали подборку его основных цитат:

"Резко осуждаю нападение России на Украину. Поддерживаю украинцев, их правительство и независимость. НАТО должна усилиться, Европа – серьезнее относиться к обороне", – 24 февраля 2022 года;

Пост Андрея Бабиша в X от 24 февраля 2022 года

"Сегодня окончательно заканчиваются романтические представления о России. Не питаем иллюзий. Россия, которая 24 февраля 2022 года напала на Украину, не является той Россией, которая помогала нам (ред. – освобождая от нацистской оккупации) во время Второй мировой" , – февраль 2022 года.

, – февраль 2022 года. "Когда есть деньги для Украины, пусть они будут и для чехов" , – сентябрь 2023 года;

, – сентябрь 2023 года; "Два года назад Россия напала на Украину и сменила Европу, как мы ее знали. Украинцы мужественно обороняются, и я верю, что они, благодаря помощи Запада, отобьются. Надеюсь, это произойдет скоро, чтобы люди перестали умирать. Война – ненормально, нормально – мир" , – 24 февраля 2010;

, – 24 февраля 2010; "Я рад, что мир больше не является ругательным словом, на котором люди рисуют российские флаги. Я уже полтора года говорю о мирных переговорах и пытаюсь найти дипломатическое решение этой ужасной войны, и до сих пор никто не приложил никаких усилий, чтобы это организовать", — май 2024 года;

Пост Андрея Бабиша в X от 9 мая 2024 года

"Мы отменим инициативу по поставке боеприпасов Украине. Чехи первые", – октябрь 2025 года.

Бабиш неоднократно подчеркивал, что Украина "не готова к членству в ЕС" и что к началу каких-либо переговоров об интеграции следует закончить войну. Еще летом 2025 года он официально выступал против помощи украинским беженцам, заявляя, что из-за нее поддержку не получают чешские семьи.

В том же духе Бабиш подтвердил готовность к переговорам по созданию коалиции с партиями SPD и Motorists, известными скепсисом в отношении санкционной политики и климатической повестки дня ЕС. В отношении Украины он прямо заявил о "охлаждении" активной поддержки и ориентации на "дипломатические компромиссы". 6 октября Бабиш заявил о готовности к прямому диалогу с Владимиром Зеленским по поводу будущего сотрудничества.

