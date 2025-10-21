Плюнути на могилу міжнародного права? Чому Путіну потрібна зустріч з Трампом у Будапешті

Російський диктатор дуже хоче потрапити у країну-член ЄС

Обговорювана можлива зустріч президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним у Будапешті може перетворитися на поховання європейських цінностей. Адже обох авторитарних лідерів не дуже турбують питання справжньої демократії.

Що потрібно знати:

Будапешт 2.0 стане для Путіна символічним похованням міжнародного права

В Угорщині не діятиме юрисдикція Міжнародного кримінального суду

Путін хоче летіти в Будапешт, але може побоюватися свою свободу

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог і міжнародник, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов. Він пояснив, чи відбудеться тристороння зустріч за участі Володимира Зеленського.

На його думку, вірогідність очної зустрічі Зеленського з Путіним надзвичайно мала.

— З імовірністю десь у 99% я впевнений, що цього не відбудеться. І це зрозуміло з риторики Дональда Трампа. Очевидно, Путіна така перспектива [зустрічі із Зеленським] не влаштовує. Він не бажає зустрічатись із Зеленським, і Трамп йде йому назустріч в цьому плані, — каже політичний експерт.

Він звернув увагу на озвучені строки проведення зустрічі.

— Зазвичай, коли Дональд Трамп говорить про "два-три тижні", то це не відбувається ніколи, — каже політолог.

Водночас він наголосив, що Путін налаштований на перемовини із Трампом, тому що це гарний символізм для нього (адже саме Росія через 20 років порушила укладений 1994-го у Будапеші Меморандум про гарантії недоторканності безпеки України. — Ред.).

— Це знову Будапешт. Це такий масний плювок на могилу міжнародного права. По-перше, тому що тут вже не буде сенсу говорити ні про який Римський статут, ні про Міжнародний кримінальний суд. Навіть смішними виглядають ці згадки, — каже експерт-міжнародник.

За його словами, приліт Путіна на територію країни Європейського Союзу буде останнім цвяхом у домовину європейських цінностей і міжнародного права.

— Тому я думаю, у нього нема причин "зливатись". Хіба що безпекові побоювання, що він може туди не добратися, тому що в Будапешт треба якось долетіти, — підсумував Максим Несвітайлов.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що очільник польського МЗС Радослав Сікорський нагадав про ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним судом у Гаазі.