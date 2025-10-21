Плюнути на могилу міжнародного права? Чому Путіну потрібна зустріч з Трампом у Будапешті
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російський диктатор дуже хоче потрапити у країну-член ЄС
Обговорювана можлива зустріч президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним у Будапешті може перетворитися на поховання європейських цінностей. Адже обох авторитарних лідерів не дуже турбують питання справжньої демократії.
Що потрібно знати:
- Будапешт 2.0 стане для Путіна символічним похованням міжнародного права
- В Угорщині не діятиме юрисдикція Міжнародного кримінального суду
- Путін хоче летіти в Будапешт, але може побоюватися свою свободу
Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог і міжнародник, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов. Він пояснив, чи відбудеться тристороння зустріч за участі Володимира Зеленського.
На його думку, вірогідність очної зустрічі Зеленського з Путіним надзвичайно мала.
— З імовірністю десь у 99% я впевнений, що цього не відбудеться. І це зрозуміло з риторики Дональда Трампа. Очевидно, Путіна така перспектива [зустрічі із Зеленським] не влаштовує. Він не бажає зустрічатись із Зеленським, і Трамп йде йому назустріч в цьому плані, — каже політичний експерт.
Він звернув увагу на озвучені строки проведення зустрічі.
— Зазвичай, коли Дональд Трамп говорить про "два-три тижні", то це не відбувається ніколи, — каже політолог.
Водночас він наголосив, що Путін налаштований на перемовини із Трампом, тому що це гарний символізм для нього (адже саме Росія через 20 років порушила укладений 1994-го у Будапеші Меморандум про гарантії недоторканності безпеки України. — Ред.).
— Це знову Будапешт. Це такий масний плювок на могилу міжнародного права. По-перше, тому що тут вже не буде сенсу говорити ні про який Римський статут, ні про Міжнародний кримінальний суд. Навіть смішними виглядають ці згадки, — каже експерт-міжнародник.
За його словами, приліт Путіна на територію країни Європейського Союзу буде останнім цвяхом у домовину європейських цінностей і міжнародного права.
— Тому я думаю, у нього нема причин "зливатись". Хіба що безпекові побоювання, що він може туди не добратися, тому що в Будапешт треба якось долетіти, — підсумував Максим Несвітайлов.
Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що очільник польського МЗС Радослав Сікорський нагадав про ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним судом у Гаазі.