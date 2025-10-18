Летітиме на три години довше. З'явилася карта, як Путін зможе дістатися до Будапешту

Орбан з радістю сприйняв ймовірний візит Путіна до Угорщини

Чергова зустріч президента США Дональда Трампа та глави Росії Володимира Путіна, яку анонсував американський лідер, може відбутися у Будапешті (столиця Угорщини). Проте російському лідеру буде непросто долетіти туди, адже він не має доступу до повітряного простору Європейського Союзу.

Що треба знати:

Через війну, що Росія веде проти України, повітряний простір більшості країн ЄС закритий для її літаків

На анонсовану зустріч з Трампом Путіну доведеться летіти 5000 км замість 1500

Офіційного маршруту путінського літака ще немає, проте експерти вже визначили його

Як Путін летітиме до Будапешта

Про ймовірний маршрут Путіна дорогою до Будапешту розповідає видання AirLine. До Будапешту, літак глави Кремля, ймовірно, полетить південним маршрутом, уникаючи повітряного простору країн ЄС — через Туреччину та південні Балкани.

Карта ймовірного маршрута літака Путіна у Будапешт

Через санкції ЄС проти Росії та обмеження для неї повітряного простору після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російським урядовим літакам, включаючи президентський Іл-96, заборонено літати над більшою частиною Європи. Тому літак Путіна дорогою до Будапешту буде змушений оминати переважну більшість країн-членів ЄС.

Цей маршрут польоту може становити близько 5000 км, час польоту збільшиться приблизно на 3 години у порівняні з прямим маршрутом довжиною 1500 км. Подовжений маршрут також вимагатиме ретельної координації з турецьким та сербським управлінням повітряного руху та готовності до можливих погодних або дипломатичних ускладнень.

Експерти з безпеки зазначають, що польоти над Чорним морем все ще становлять операційні ризики, особливо враховуючи військову активність у регіоні, — пише видання

Офіційного плану польоту літака Путіна до Будапешту ще не оприлюднено. Однак турецько-сербський коридор — найпрактичніший маршрут для прибуття президента Росії до Угорщини, зазначають експерти.

Зустріч Трампа та Путіна у Будапешті — що відомо

Трамп анонсував зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті, після телефонної розмови 16 жовтня, яку він назвав "продуктивною". Мета зустрічі, за словами глави Штатів — обговорення шляхів припинення війни в Україні.

За словами Трампа, він обрав як місце зустрічі з Путіним саме Угорщину, оскільки йому подобається прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і він впевнений, що той "влаштує чудовий прийом".

У Росії заявили, що представники РФ та США розпочнуть підготовку саміту, про деталі глава МЗС РФ Сергій Лавров та держсекретар Марко Рубіо домовлятимуться телефоном. Дата зустрічі буде призначена пізніше. Будапешт як місце проведення саміту глав держав запропонував Трамп, а Путін підтримав його пропозицію.

Нагадаємо, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка, політолог Ігор Рейтерович розповів в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA, що зараз перед Україною прочинилося нове "вікно" можливостей у досягненні миру з Росією. Київ має два варіанти розвитку подій.