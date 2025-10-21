Путіна все ж можуть доставити на трибунал. В Польщі зробили гучну заяву

Очільник польського МЗС нагадав про ордер на арешт, виданий Міжнародним судом у Гаазі

Російський президент Володимир Путін може і не долетіти до Будапешта на зустріч з очільником США Дональдом Трампом. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Що потрібно знати

Польща не виключає, що літак із Володимиром Путіним можуть затримати, якщо він полетить до Будапешта через її повітряний простір

Ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, все ще діє

Польща критикує Угорщину за те, що вона продовжує співпрацювати з Москвою

В ефірі "Радіо Родзіна" він наголосив, що не польський уряд не може гарантувати, що суд не накаже польському уряду затримати літак з Володимиром Путіним на борту. Зазначимо, його питали про можливість прольоту літака з російським президентом через повітряний простір Польщі. В нього, як і в інші країни Європи, російські літаки не допускаються.

Сікорський сказав, що гарантій того, що суд не накаже затримати літак "щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі" немає. Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в 2023 році, тож формально будь-яка країна, яка ратифікувала Римський статут, має право затримати його.

Водночас він критично висловився про позицію Угорщини, яка запросила російського лідера. "Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а між Заходом і Росією", — нагадує Сікорський. Він згадав також, що Угорщина блокує підтримку України та продовжує купувати російську нафту, попри можливість заміни постачальників.

Зустріч Дональда Трампа з Путіним у Будапешті

Трамп та Путін домовились зустрітись в Будапешті, але навіть приблизної дати події немає. Оголосили про ініціативу у переддень зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Експерти вважають, що Путін маніпулював Трампом, щоб він не дав Україні обіцянок щодо далекобійної зброї, зокрема "томагавків". За кілька днів після домовленості, РФ вже починає "розгойдувати" питання доцільності зустрічі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з лютого на всій території ЄС діє заборона на польоти російських літаків. Долетіти до Угорщини Путін може й іншим шляхом. В Росії вже побоюються, що їхнього президента можуть ліквідувати під час візиту.