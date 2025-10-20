Зеленський розповів, чи зустрінеться з Путіним у Будапешті

Президент доклав багато зусиль, аби донести до США, що ідея про Угорщину має бути стриманою

Президент України Володимир Зеленський не вважає Будапешт гарною платформою для переговорів щодо України. Однак він наполягає, що готовий до майже будь-якого формату зустрічей — навіть на тристоронні переговори з очільником Росії Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

Що треба знати:

Трамп та Путін запланували зустрітись у Будапешті найближчим часом

Зеленський вважає Угорщину, прем'єр якої не підтримує України, поганим варіантом майданчика для зустрічі

Якщо США чи інші країни тиснутимуть на Київ щодо миру, переможцем не вийде ніхто

Про це розповів президент України на зустрічі з журналістами, передає "Телеграф" у матеріалі "Про зустріч з Путіним, Tomahawk та можливе закінчення війни. Головні заяви Зеленського".

За словами українського лідера, він готовий до зустрічі у будь-якому форматі, головне, щоб він спрацював. Зеленський не вважає, що Будапешт — гарний варіант для зустрічі Трампа та Путіна чи схожих переговорів щодо України. Адже прем'єр цієї країни Віктор Орбан неодноразово показував, що підтримує Росію, не Україну. Тому Зеленський доклав багато зусиль, аби донести до США, що ідея про Угорщину має бути стриманою.

"Було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене", — каже Зеленський.

Він також додав, що в адміністрації США та Європі панує два протилежні настрої: Росія "виграє на полі бою" та має перевагу над Україною або РФ нічого не виграє. І от Орбан належить до першої групи. Президент також нагадав поїздки угорського лідера у США, Росію та Китай, як "миротворчу місію", але вона нічим не закінчилась.

"Будапештський меморандум – це загалом погано для нас, чесно кажучи, історично. І повтор "Будапешту" теж не може бути позитивним. Серед учасників Будапештського меморандуму є різні країни, включно зі США. Я сказав про це президенту Трампу", — каже український лідер.

Однак Зеленський переконаний, що Трамп хоче закінчення війни, хоче знайти той чи інший формат для цього. Тому формат зустрічей або перемовин цілком логічний. Голова Білого дому вважає, що "угорський формат" може бути таким кроком – наступним кроком або кроком, який принесе ті результати, які він хоче.

"Ми розділяємо з Президентом Трампом позитив, якщо це призведе до закінчення війни. Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним і з його командою, його меседж, на мою точку зору, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, – позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі", — пояснив президент України.

Щодо тристоронньої зустрічі у Будапешті Зеленський сказав: "Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося".

Він також додав, що навіть вищезгадана зустріч за поганим сценарієм не буде глухим кутом для України. До того ж він наголошує, що не буде робити нічого поганого для України та миру, тому готовий на переговори.

"Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем", — резюмував президент.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим закінчилась зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі.