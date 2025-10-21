Плюнуть на могилу международного права? Почему Путину нужна встреча с Трампом в Будапеште

Российский диктатор очень хочет попасть в страну-член ЕС

Обсуждаемая будущая встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште может превратиться в похороны европейских ценностей. Ведь обах авторитарных лидера не очень озабочены вопросами настоящей демократии.

Что нужно знать:

Будапешт 2.0 станет для Путина символическими похоронами захоронением международного права

В Венгрии не будет действовать юрисдикция Международного уголовного суда

Путин хочет лететь в Будапешт, но может опасаться за свою свободу

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал политолог и международник, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов. Он объяснил, состоится ли трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.

По его мнению, вероятность очной встречи Зеленского с Путиным очень мала.

— С вероятностью в 99% я уверен, что этого не произойдет. И это ясно из риторики Дональда Трампа. Очевидно, что Путина такая перспектива [встречи с Зеленским] не устраивает. Он не желает встречаться с Зеленским, и Трамп идет ему навстречу в этом плане, — говорит политический эксперт.

Он обратил внимание на озвученные сроки встречи.

— Обычно, когда Дональд Трамп говорит про "две-три недели", то это не происходит никогда, — говорит политолог.

В то же время он подчеркнул, что Путин настроен на переговоры с Трампом, потому что это хороший символизм для него (ведь именно Россия через 20 лет нарушила заключенный в 1994-м в Будапеше Меморандум о гарантиях неприкосновенности безопасности Украины. — Ред.).

— Это снова Будапешт. Это такой смачный плевок на могилу международного права. Во-первых, потому что тут уже не будет смысла говорить ни о каком Римском статуте, ни о Международном уголовном суде. Вообще смешными выглядят эти упоминания, — говорит эксперт-международник.

По его словам, прилет Путина на территорию страны Европейского Союза будет последним гвоздем в гроб европейских ценностей и международного права.

— Поэтому я думаю, у него нет причин "сливаться". Разве что опасения безопасности, что он может туда не добраться, потому что в Будапешт нужно как-то долететь, — подытожил Максим Несвитайлов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава польского МИДа Радослав Сикорский напомнил об ордере на арест Путина, выданном Международным судом в Гааге.