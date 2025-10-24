В ЄС хочуть передати Україні заморожені активи Росії, але є дві проблеми: економіст назвав їх "Телеграфу"

Експерт Пендзин проаналізував строки та можливості ЄС

Питання надання Україні репараційного кредиту від ЄС, зокрема від Бельгії постало досить гостро. Однак використання для цього заморожених російських активів викликає побоювання у Європи.

Про це "Телеграфу" розповів Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу. За його словами, загалом у Європи є 240 млрд заморожених активів РФ, з них 190 у Бельгії.

Що треба знати:

Репараційний кредит — це не конфіскація активів, це свого роду застава за рахунок російських активів

Бельгія та Європа бачать юридичні перешкоди в цьому способі надання грошей Україні

Якщо рішення про кредит буде ухвалено, то гроші Київ отримає не одразу

За словами Пендзина, наразі Бельгія вимагає більше гарантій безпеки, якщо вона погодиться на використання російський активів. Адже це має чималі ризики і надання 90 з 190 млрд євро може мати великі наслідки.

Експерт пояснює, що за використання заморожених кредитів Росія може подати на Бельгію до Європейського суду. І якщо Кремль виграє цю справу, Брюссель буде вимушений повернути Москві гроші. Аби уникнути такої проблеми Бельгія вимагає підтримки від ЄС, тобто щоб ці зобов'язання були розділені між усіма європейськими країнами.

Окрім того, у Бельгії кажуть, що дійсно більшість активів знаходиться у Брюсселя, але чому інші 50 млрд Європи не розглядаються для репараційного кредиту. На цих умовах питання кредиту Україні коштом заморожених активів РФ і загальмувалось. Наразі відомо, що рада прийняла рішення дати доручення Єврокомісії до грудня напрацювати пропозиції щодо вирішення юридичних питань, пов'язаних із репараційним кредитом.

"В мене є великий сумнів, що його комісія щось придумає, але тут є достатньо складна ситуація, яка полягає в тому, що у Європейського Союзу більше немає джерел. Перше джерело, це гроші платників європейських податків, які не будуть на це використовувати. Друге — заморожені активи РФ", — каже Пендзин.

Він додає, що наразі Європі і так потрібні ці гроші. Адже вона купує зброю у США та надає Україні, це потребує фінансування, якого немає. Саме тому є сподівання, що ЄС все-таки знайде юридичну базу для репараційного кредиту.

"Питання в тому, коли це буде, тому що коли ми з вами дивимося на реалії, і до речі про це сказав вже президент Зеленський, що якщо в грудні воно буде тільки розглядатися, то в січні-лютому точно Україна цих грошей не побачить, тому що бюрократичні процедури в Європі є достатньо складними. А треба розуміти, що десь приблизно після 20 грудня там жодна собака в Європі вже працювати не буде", — додає експерт.

Тому слід розуміти, що якщо до 24 грудня рішення не буде ухвалено, тоді його можна буде чекати лише після 10 січня. Але тут інше питання виникає, адже український бюджет на 40% — запозичення та гроші від ЄС. Ухвалення держбюджету на 2026 рік без гарантії цієї підтримки майже не можливе і не логічне.

