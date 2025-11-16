До кінця осені нібито буде досягнуто нового річного рекорду територіальних втрат з боку України

Упродовж останніх тижнів ситуація українських військових на південному сході країни, а також у Харківській та Донецькій областях значно погіршилась. За найгіршого сценарію на Україну нібито може чекати стратегічна поразка.

Що потрібно знати:

Юліан Рьопке заявляє, що понад 2000 поставлених танків, бойових машин піхоти та бронетехніки значною мірою нібито марні

Територія, контрольована Україною, у жовтні скоротилася на 586 квадратних кілометрів, а у листопаді може бути досягнутий рекорд

Якщо стратегічну позицію не буде змінено, то, на думку аналітика, Україна нібито може програти війну

Про це пише військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке. На його думку, ситуацію не можна приховувати та ігнорувати.

Рьопке заявляє, що понад 2000 поставлених танків, бойових машин піхоти й бронетехніки значною мірою нібито марні через зростання "домінування" Росії у волоконно-оптичних та інших системах безпілотних літальних апаратів.

Замість того, щоб підтримувати Україну "зброєю масового знищення" у сучасному розумінні – тобто мільйонами дронів FPV – а також тисячами потужних крилатих ракет для ударів на низьких висотах, західні країни продовжують обмежуватися спорадичною допомогою та інвестиціями у стратегічно переоцінені українські дрони великої дальності. додає військовий оглядач.

Юліан Ріпке. Фото: Facebook

Також Рьопке висловив низку претензій до української влади. Зокрема, він поставив питання, куди справді розвертаються нібито 17 000 чоловіків, мобілізованих щомісяця. Він заявляє, що "цілі бригади існують лише на папері" і згадав про дезертирство.

Це призводить не тільки до неправильної оцінки чисельності та стійкості військ, але й до величезних прогалин на фронті і, як наслідок, до повторних проривів російських військ пояснив Рьопке.

Він каже, що територія, контрольована Україною, у жовтні скоротилася ще на 586 квадратних кілометрів, а у листопаді, на думку військового оглядача, нібито буде досягнуто нового річного рекорду територіальних втрат.

Наприкінці Рьопке висловив думку, що партнерам та уряду потрібно змінювати стратегічну позицію, інакше Україна нібито може програти війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський зробив надихаючу заяву про кінець війни.