Захищати країну — обов’язок громадян. Євродепутат висловився про обмеження на виїзд військовозобов’язаних

У Європарламенті пояснили свою позицію на тлі нових правил тимчасового захисту у ЄС

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Обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків з України є вимушеним заходом, оскільки стояти на захисті своєї країни передусім мають її громадяни.

Таку думку в ексклюзивному коментарі " Телеграфу" висловив депутат Європейського парламенту від Фінляндії Пекка Товері. Він наголосив, що ведення війни без достатньої кількості військовослужбовців неможливе.

"Я колишній військовий і походжу з країни, де п’ята частина населення перебуває в резерві. На жаль, для ведення війни потрібна жива сила", — сказав він.

Депутат Європейського Парламенту від Фінляндії Пекка Товері. Фото Пресслужба Пекки Товері

Як приклад, Товері нагадав, що під час Другої світової війни Фінляндія втратила близько 95 тисяч військовослужбовців, тоді як населення країни становило 3,6 млн осіб. Це стало величезною втратою для держави.

"Але щоб бути громадянином Фінляндії, ви маєте бути готові захищати свою країну. Також українці мають захищати Україну. На жаль, оскільки Україна не є членом НАТО, ніхто інший цього не зробить. Це ціна, яку вам доведеться платити", — додав депутат.

При цьому він визнав, що багато українців незадоволені та не згодні з обмеженнями для військовозобов’язаних чоловіків.

"Ця ціна дуже висока, і я розумію, що багато людей незадоволені [прийнятим рішенням щодо умов тимчасового захисту]. Але знову ж таки ніхто інший цього не зробить", — резюмував він.

Тимчасовий захист у ЄС

15 липня країни Європейського союзу погодили продовження дії тимчасового захисту для українців, які залишили країну через війну, до 4 березня 2028 року. Однак є важливий нюанс — з нових заявників статус надаватиметься лише тим, хто виконує військові обов’язки в Україні. Відповідну інформацію було опубліковано на сайті Ради ЄС.

"З огляду на змінювані оборонні потреби України, тимчасовий захист надалі надаватиметься лише тим, хто виконує свої військові обов’язки в Україні. Це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на тимчасовий захист. Воно не застосовуватиметься до тих, хто вже користується тимчасовим захистом у ЄС.

На практиці, щоб отримати тимчасовий захист, особи, переміщені з України, повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків. Наприклад, це можна зробити, пред’явивши паспорт зі штампом про виїзд, проставленим українськими органами влади, який підтверджує, що вони виїхали з України на законних підставах і, таким чином, виконують свої військові обов’язки. Це також можна зробити, пред’явивши документ у паперовій або електронній формі, який підтверджує звільнення від військових обов’язків або їх виконання", — йдеться у повідомленні.

Тимчасовий захист у ЄС. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що таке тимчасовий захист?

Тимчасовий захист забезпечує негайний та колективний захист великої групи переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження. Люди, які мають тимчасовий захист, мають однакові права по всьому ЄС. Ці права включають:

проживання

доступ до ринку праці та житла

медична допомога

допомога соціального забезпечення

доступ до освіти для дітей

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у ЄС перевірятимуть законність та умови виїзду українців.