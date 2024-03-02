На підстанції, яка живить три оборонні заводи росіян, пролунав потужний вибух: подробиці (відео)

Росіяни називають дві причини вибуху

Російський Єкатеринбург сколихнув потужний вибух, який пролунав на електропідстанції. Енергетичний обʼєкт живить три оборонних заводи.

Про це пишуть росЗМІ та публікуються момент вибуху. Зазначається, що на місці вибуху знайшли сліди саморобної вибухівки.

Водночас пропутінські медіа пишуть, що вибух не був спровокований сторонніми предметами, а повʼязаний з замиканням та подальшим спалахом одного з трансформаторів.

За даними телеграм-каналів, вибух стався у ніч на суботу, 2 березня, після 23:00 біля пункту управління електропідстанції "Калінінська" на вулиці Шефській.

Вулиця Шефська на мапі

"На місці експерти знайшли сліди вибухівки, який саме встановлять пізніше. Сама станція обгороджена бетонним парканом, а вхід до неї через КПП. Наразі силовики з'ясовують, хто приніс СВП (саморобний вибуховий пристрій — ред.) на територію", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підстанція "Калінінська" забезпечує енергією МЗіК, Турбомоторний та "Уралмаш". Росіяни запевняються, що вибух на роботу станції та заводів не вплинув.

Раніше "Телеграф" писав, що вранці в суботу, 2 березня, над Санкт-Петербургом пролунав сильний вибух. Перед цим мешканці чули звук мотора в небі, за попередніми даними, там вибухнув дрон, пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, постраждали щонайменше п’ять квартир.