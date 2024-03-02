На подстанции, питающей три оборонных завода россиян, раздался мощный взрыв: подробности (видео)
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Россияне называют две причины взрыва
Российский Екатеринбург потряс мощный взрыв, раздавшийся на электроподстанции. Энергетический объект питает три оборонных завода.
Об этом пишут российские СМИ и публикуются момент взрыва. Отмечается, что на месте взрыва обнаружены следы самодельной взрывчатки.
В то же время пропутинские медиа пишут, что взрыв не был спровоцирован посторонними предметами, а связан с замыканием и последующей вспышкой одного из трансформаторов.
По данным телеграм-каналов, взрыв произошел в ночь на субботу, 2 марта, после 23:00 у пункта управления электроподстанции "Калининская" на улице Шефской.
"На месте эксперты нашли следы взрывчатки, который именно установят позже. Сама станция огорожена бетонным забором, а вход в нее через КПП. В настоящее время силовики выясняют, кто принес СВП (самодельное взрывное устройство — ред.) на территорию", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что подстанция "Калининская" обеспечивает энергией МЗиК, Турбомоторный и "Уралмаш". Россияне уверяются, что взрыв на работу станции и заводов не отразился.
Ранее "Телеграф" писал, что утром в субботу, 2 марта, над Санкт-Петербургом раздался сильный взрыв. Перед этим жильцы слышали звук мотора в небе, по предварительным данным, там взорвался дрон, повреждена жилая пятиэтажка, пострадали не менее пяти квартир.