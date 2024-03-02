У Ленінградській області Росії пролунали сильні вибухи: відео та подробиці

Це вже не перший вибух у цьому регіоні за сьогодні

У суботу, 2 березня, в Ленінградській області Росії знову пролунали потужні вибухи. Про це у соцмережах повідомили очевидці.

Як пише російський Telegram-канал SHOT, попередньо спрацювала система ППО. В аеропорту Пулково було введено режим "Килим", але пізніше він відновив прийом та випуск повітряних суден.

За інформацією користувачів соцмереж, дві гучні хлопки було чути в районі порту Бронка в Ломоносові. Місцеві жителі зазначають, що у небі було видно яскраві спалахи. Також у соцмережах з’явилися відео, на якому, як стверджується, знято роботу ППО.

Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у своєму Telegram повідомив, що у Ломоносівському районі "спрацювали засоби ППО". Він зазначив, що повітряні цілі нібито були вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки.

Він також оприлюднив відео, на якому видно момент нібито знищення повітряної мети. Дрозденко повідомив, що жертв та руйнувань немає.

Ленінградська область на карті

Порт Бронка на карті

Нагадаємо, вранці в суботу, 2 березня, над Санкт-Петербургом пролунав потужний вибух. Перед цим мешканці чули звук мотора в небі, за попередніми даними, там вибухнув дрон, пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, постраждали п’ять квартир.

21 січня українські спецслужби завдали удару по газовому терміналу "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Завод зупинив роботу, відновлення триватиме до двох місяців.