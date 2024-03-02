В Ленинградской области России прогремели сильные взрывы: видео и подробности

Это уже не первые взрыв в этом регионе за сегодня

В субботу, 2 марта, в Ленинградской области России снова прогремели мощные взрывы. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Как пишет российский Telegram-канал SHOT, предварительно, сработала система ПВО. В аэропорту Пулково был введëн режим "Ковëр", но позже он возобновил прием и выпуск воздушных судов.

По информации пользователей соцсетей, два громких хлопка были слышны в районе порта Бронка в Ломоносове. Местные жители отмечают, что в небе были видны яркие вспышки. Также в соцсетях появились видео, на котором, как утверждается, запечатлена работа ПВО.

В то же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram сообщил, что в Ломоносовском районе "сработали средства ПВО". Он отметил, что воздушные цели якобы поражены над акваторией и побережьем Финского залива.

Он также обнародовал видео, на котором видно момент якобы уничтожения воздушной цели. Дрозденко сообщил, что жертв и разрушений нет.

Ленинградская область на карте

Порт Бронка на карте

Напомним, утром в субботу, 2 марта, над Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв. Перед этим жители слышали звук мотора в небе, по предварительным данным, там взорвался дрон, повреждена жилая пятиэтажка, пострадали пять квартир.

21 января украинские спецслужбы нанесли удар на газовому терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Завод остановил работу, восстановление займет до двух месяцев.