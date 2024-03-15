Голосування за Путіна тільки розпочалося, а росіяни вже виливають в урни з бюлетенями зеленку (відео)

В одній зі скриньок було близько 100 бюлетенів

У Росії голосування на виборах президента РФ не обходиться без інцидентів. Так у кількох містах росіяни вилили в урни з бюлетенями зеленку та чорнило.

Сталося це на кількох виборчих дільницях — у Москві, Воронежі та Карачаєво-Черкесії. Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що трьох росіян, яких у ЗМІ називають "диверсантами", вже затримано. А стосовно однієї "порушниці" вже порушено кримінальну справу за 141 статтею.

За даними росЗМІ, 20-річна Аліна, перебуваючи на одній із виборчих дільниць у Москві, вилила барвник в урну для бюлетенів.

"Запідозрена затримана, в перспективі допит і покарання за "перешкоду здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій". Мінімум — це штраф у 80 тисяч рублів, максимум — рік виправних робіт", — пишуть російські ресурси.

Вони додають, що у залитій скриньці було близько 100 бюлетенів, які опечатали. Усі зіпсовані бланки перевірять на придатність.

Ще двох росіян, які зробили таке, також затримали та допитують.

Водночас у дільницях виборчої комісії "заспокоюють" росіян, і кажуть, заливати зеленкою бюлетені — не найефективніше злодіяння. Адже, за словами співробітників комісії, у найкращому разі папери опрацюють вручну, чи гіршим — їх визнають недійсними, але зарахують до показників явки.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Європейської ради Шарль Мішель із сарказмом "привітав" російського диктатора Володимира Путіна з перемогою в них, хоча голосування лише розпочалося.