Путін під простирадлом і Чебурашка з апельсинами: над виборами в Росії вже потішаються в мережі (фото та відео)

Декілька виборчих дільниць вже встигли "відзначитися"

У Росії стартували "вибори" президента і з самого ранку на виборчих дільницях не обійшлося без курйозів. Одразу в кількох містах росіяни відзначилися "шикарними" ідеями, як урізноманітнити цей процес.

Відповідна інформація, фото та відео були опубліковані у соціальних мережах. Варто зазначити, що в деяких регіонах люди пробиралися крізь негоду і навіть "бавовну", щоб дістатися ділянки та віддати свій голос.

На одній із дільниць навіть довелося "позбутися" диктатора Володимира Путіна, бо деякі вважали це агітацією. Зробили це, до речі, дуже кумедно.

Так, у Забайкальському краї на виборчу дільницю у селищі Таптугари привезли колектив двірників. А у Вілючинську з самого ранку вишикувалася черга з військових.

У Білгороді сьогодні гримлять незрозумілі "бавовни" з самого ранку, тож у місті на 14 хвилин оголосили небезпеку та призупинили голосування. Наразі процес відновлено.

Тим часом у Бурятії на виборчі дільниці у Кабанському та Окінському районах прийшли люди у костюмах ведмедя та кабана. Варто додати, що раніше мешканці улусу Улентуй поїхали голосувати на конях та у національних костюмах.

Також на одній із дільниць у Воронежі портрет Путіна на виборчій дільниці завісили простирадлом. Це зробили після скарги спостерігача за незаконну агітацію.

У Сахалінській області жителі Північно-Курильська в Сахалінській області пробиралися на "вибори" крізь хуртовину. Що смішно, влада опублікувала в мережі це відео під пісню відомого прокремлівського співака "Шамана" під назвою "Я русский".

А у Підмосков’ї виборців на вході до дільниці зустрічає Чебурашка з триколором та апельсинами у пакеті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політолог Вадим Денисенко сказав, які дві речі зміняться в Росії після громадян після "переобрання" диктатора Володимира Путіна.