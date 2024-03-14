Послання Путіну перед виборами: антивоєнні гасла з’явилися на вулицях ще одного російського міста (фото, відео)

Дії влади в Росії підтримують не всі

У Росії наближаються президентські вибори, а на вулицях міст починають з’являтися антивоєнні гасла. Так, наприклад, невідомі залишили недвозначні написи на вулицях Єкатеринбургу.

Як повідомила дружина загиблого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у своєму telegram-каналі, жителі міста тим самим показують, що виступають за Росію без Путіна.

"У різних районах Єкатеринбурга з’явилися такі графіті", — повідомила вона.

Нагадаємо, подібні графіті вже бачили і в інших містах Росії, наприклад, у Санкт-Петербурзі. Там організатором акції виявився колишній депутат місцевих Законодавчих зборів Максим Резник. Він закликав людей прийти на вибори, але голосувати за іншого кандидата, тільки не за Путіна, щоб не дати йому піти на п’ятий термін.

До цього написи на кшталт "ПТН ПНХ", "Ні Війні", "Вибори вкрали" та інші гасла бачили і в інших містах, на зразок Енгельса, Липецька та Брянська.

Як повідомлялося раніше, майбутні вибори президента РФ відбуватимуться з 15 по 17 березня. Окрім того, їх мають намір проводити також і в окупованих містах України. Українцям же рекомендують у будь-який спосіб уникати участі у всіх цих акціях : як у голосуванні, так і в соціологічних опитуваннях, екзит-полах та інших публічних та непублічних заходах.