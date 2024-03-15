Голосование за Путина только началось, а россияне уже выливают в урны с бюллетенями зеленку (видео)

В одном из ящиков было около 100 бюллетеней

В Росси голосование на выборах президента РФ не обходиться без инцидентов. Так в нескольких городах россияне вылили в урны с бюллетенями зелёнку и чернила.

Произошло это на нескольких избирательных участках — в Москве, Воронеже и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что трое россиян, которых в СМИ называют "диверсантами", уже задержаны. А в отношении одной "нарушительницы" уже возбуждено уголовное дело по 141-й статье.

По данным росСМИ, 20-летняя Алина, находясь на одном из избирательных участков в Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

"Подозреваемая задержана, в перспективе допрос и наказание за "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Минимум — это штраф в 80 тысяч рублей, максимум — год исправительных работ", — пишут российские ресурсы.

Они добавляют, что в залитом ящике было около 100 бюллетеней, которые опечатали. Все испорченные бланки проверят на пригодность.

Еще двоих россиян, которые совершили подобное, также задержали и допрашивают.

В то же время в участках избирательной комиссии успокаивают россиян, и говорят, заливать зелёнкой бюллетени — не самое эффективное злодеяние. Ведь, по словам сотрудников комиссии, в лучшем случае бумаги обработают вручную, или худшем — их признают недействительными, но засчитают в показатели явки.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Европейского совета Шарль Мишель с сарказмом "поздравил" российского диктатора Владимира Путина с победой в них, хотя голосование только началось.