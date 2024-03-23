Опубліковано перші фото згорілого "Крокус Сіті Холу": росіянам нарешті вдалося загасити пожежу

Росіяни почали розбирати завали та шукати тіла загиблих

В Росії опублікували перші знімки зсередини концертного залу "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську, де ввечері 22 березня стався теракт. Російським пожежникам тільки на початку вдалося загасити пожежу, яка охопила будівлю.

Про це пишуть російські ЗМІ та губернатор Московської області Андрій Воробйов. Російський чиновник повідомив, що зараз пожежники продовжують поливати водою конструкції, окремі осередки вогню ще існують, але здебільшого пожежу ліквідували.

Російським рятувальникам також вдалося зайти до залу для глядачів, де дуже довго була висока температура. Скоріше за все, саме там був епіцентр пожежі – як відомо, терористи запалили будівлю бензином, який принесли в рюкзаках. Зараз триває розбір завалів та пошук тіл – дах над залом впав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що перед виступом гурту "Пікнік" у підмосковному "Crocus City Hall" 22 березня сталася масштабна стрілянина. В Україні вже прокоментували теракт, заявивши, що наша держава не має жодного відношення до стрілянини та пожежі, але те, що відбулося цілком може бути навмисною провокацією Путіна.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у США прокоментували стрілянину у російському "Крокус Сіті Хол". За їхньою інформацією, Україна не причетна до теракту. Американські чиновники заявили, що за терактом стоїть афганський підрозділ терористичної організації ІДІЛ.