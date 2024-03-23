Шукають на кордоні з Україною: поліція зупинила авто зі стрілками з московського "Крокус Сіті", частина з них втекла

Відомо про щонайменше 83 загиблих

Російська поліція в Брянській області, що межує з Україною, зупинила автомобіль Renault Symbol, на якому могли пересуватися терористи, які влаштували стрілянину в "Крокус Сіті Холлі" під Москвою. Серед десятків жертв теракту є троє дітей.

Як повідомляють росЗМІ, за попередніми даними, машину затримали в Навлинському районі, за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною. Всередині перебувало четверо громадян Таджикистану

Насрідін Махмадрасул 37 років.

Ісмонов Рівожидін 51 рік.

Сафолзода Шохінджонн 21 рік.

Назар Рустам 29 років.

Зазначається, що після зупинки автомобіля двоє з тих, хто перебував в ньому, втекли. Двох чоловіків затримали та допитують.

За даними російських пабліків, у Брянській області введено план "Перехоплення". Співробітники поліції, які зупинили машину, передали інформацію прикордонникам. Зазначається, що на кордоні РФ і України в регіоні виставили додатковий контроль, щоб двоє тих, хто втік з Renault Symbol, не змогли покинути РФ. Йдуть їхні пошуки.

На момент публікації новини відомо про щонайменше 83 загиблих в результаті стрілянини в "Крокус Сіті Холл". Троє з них діти.

На інформацію, що до теракту можуть бути причетні громадяни Таджикистану, відреагували на МЗС країни. РосЗМІ пишуть, що за заявами відомства, вони не отримували від влади Росії підтвердження "про фейкову інформацію, що циркулює зараз, про причетність громадян Таджикистану" до теракту в "Крокус Сіті Холлі".

Як повідомляв "Телеграф", у Сполучених Штатах заявили, що за атакою на концертний зал "Крокус Сіті Холл" може стояти стоїть один із підрозділів терористичної організації "Ісламська держава Іраку та Леванту" (ІДІЛ) — так званий "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ- До). Останні два роки представники "Хорасана" зробили критику та погрози на адресу Росії головною темою своєї пропаганди.