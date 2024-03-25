Небезпечний для своїх же: російський винищувач врізався в ЛЕП і знеструмив мікрорайон у Воронежі (відео)

Світло повернули до будинків лише через 13 годин

Увечері в неділю, 25 березня, винищувач Су-34 через невдалий маневр порвав дроти ліній електропередач (ЛЕП). Жителі мікрорайону Шилово російського міста Воронеж залишились без електрики та води.

Повернути електропостачання до будинків вдалося тільки через 13 годин. Як повідомляють російські видання та телеграм-канали, причину знеструмлення дізналися лише наступного дня, коли в Інтернеті з’явилося відео, зняте місцевими рибалками.

На ролику видно, що винищувач Су-34 летить низько над землею. Він пролітає буквально над головами чоловіків. Ухиляючись від зграї птахів, літак робить маневр і обриває дроти ЛЕП, які почали іскрити.

У мікрорайоні Шилово увечері в неділю різко пропала електрика та ослаб напір води. Повідомлялося про проблеми з мобільним зв’язком.

Відео інциденту

Для довідки: Су-34 — двомісний винищувач-бомбардувальник вартістю від 33 до 50 мільйонів доларів. Використовується для завдання ударів ракетами або бомбами по наземних і повітряних цілях. Створений на базі радянського літака Су-27. Максимальна швидкість становить 1,9 тис. км/год. На озброєнні Повітряно-космічних сил РФ літаки Су-43 з’явилися у 2014 році, хоча Росія їх застосовувала під час вторгнення у Грузію у 2008-му.

Цікаво, що у Воронезькій області запровадили планові відключення світла з 25 по 31 березня. Нібито на підстанціях проводитимуть планові роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому літаки Су-34 вразливі перед ППО. Військовий експерт Андрій Харук вказав на застарілу систему пасивної оборони.