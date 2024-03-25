Опасен для своих же: российский истребитель врезался в ЛЭП и обесточил микрорайон в Воронеже (видео)

Свет вернули в дома только спустя 13 часов

Вечером в воскресенье, 25 марта, истребитель Су-34 из-за неудачного маневра порвал провода линий электропередач (ЛЭП). Жители микрорайона Шилово российского города Воронеж лишились электричества и воды.

Вернуть электроснабжение в дома удалось спустя 13 часов. Как сообщают российские издания и Телеграм-каналы, причину обесточивания узнали лишь на следующий день, когда в Интернете появилось видео, снятое местными рыбаками.

На ролике видно, что истребитель Су-34 летит низко над землей. Он пролетает буквально над головами мужчин. Уклоняясь от стаи птиц, самолет делает маневр и обрывает провода ЛЭП, которые начали искрить.

В микрорайоне Шилово вечером в воскресенье резко пропало электричество и ослаб напор воды. Сообщалось о проблемах с мобильной связью.

Видео инцидента

Для справки: Су-34 — двухместный истребитель-бомбардировщик стоимостью от 33 до 50 миллионов долларов. Используется для нанесения ударов ракетами или бомбами по наземным и воздушным целям. Создан на базе советского самолета Су-27. Максимальная скорость составляет 1,9 тыс. км/ч. На вооружении Воздушно-космических сил РФ самолеты Су-43 появились в 2014 году, хотя Россия их применяла во время вторжения в Грузию в 2008-м.

Интересно, что в Воронежской области ввели плановые отключения света с 25 по 31 марта. Якобы на подстанциях будут проводить плановые работы.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему самолеты Су-34 уязвимы перед ПВО. Военный эксперт Андрей Харук указал на устаревшую систему пассивной обороны.