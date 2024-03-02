Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, коли у росіян закінчаться Су-34

Разом, 11 збитих з початку року Су-34 ... Це більше, ніж ПКС РФ отримали у 2022(10) або у 2023(6).

На сьогодні у ПКС РФ близько 80 боєздатних Су-34.

При цьому практично всі з них застосовуються для завдання ударів КАБ. За добу на 1 березня залучили 60 Су-34. Тобто основна маса курника Су-34 зосереджена саме на нашому напрямку.

Але, з таким успіхом анігіляції російської тактичної авіації, у них вичерпається ресурс Су-34 через місяці-два? По ідеї — так. Компенсувати втрати вони не зможуть швидше за такі темпи анігіляції. Тобто…

Спостерігаємо за процесом, адже в якийсь момент брак Су-34 ПКС РФ повинні будуть компенсувати Су-24 або Су-30, а це означає чергове зростання втрат у зв’язку зі зниженням якісного ТТХ показника носіїв.

Битва за повітряний простір продовжується…

Раніше "Телеграф" писав, що Збройні сили України знищили шістьох російських винищувачів Су-34 і Су-35 за три дні. Причому місця падіння збитих літаків та місця, де катапультувалися збиті пілоти, знаходяться на відстані 60 та 80 км від лінії фронту, що може свідчити про початок операції України з відтіснення російської авіації подалі від лінії фронту.