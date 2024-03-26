В ООН вразили заявою щодо теракту в "Крокусі" та України

У Росії стверджують, що затримані розповіли про те, що нібито вказує на причетність України

В ООН не можуть підтвердити чи спростувати заяву глави ФСБ РФ Олександра Бортнікова про те, що до теракту в "Крокус Сіті Хол" причетна Україна. В організації немає жодних відомостей щодо цього.

Про це на брифінгу 26 березня заявив заступник офіційного представника генерального секретаря ООН Фархан Хак. Тим часом у РФ продовжують наполягати на тому, що у цій справі є нібито "український слід".

"ООН не може перевірити чи підтвердити заяву голови ФСБ про те, що за терактом у "Крокус Сіті Холлі" стоїть Україна. Ми не маємо інформації", - сказав він.

Керівник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков заявив, що "первинні отримані від затриманих у справі про теракт у "Крокус Сіті Холлі" дані підтверджують український слід". Спецслужби РФ начебто з’ясували, що Україна готувала бойовиків на території Близького Сходу. Однак жодних доказів публічно він не надав.

Крім того, раніше Бортніков заявляв, що за терактом у "Крокусі" стоять ще й США із Великою Британією. Але замовника масового вбивства не встановлено.

"Ми думаємо, що це так. Принаймні ми зараз говоримо про ту фактуру, яку маємо", — сказав він у розмові з журналістами.

Нагадаємо, що 22 березня в Підмосков’ї в ТЦ "Крокус Сіті Холл" стався теракт зі стріляниною, а пізніше почалася пожежа. У результаті загинули 144 особи, які прийшли на концерт рок-гурту "Пікнік". Російські спецслужби наступного дня затримали нібито чотирьох терористів, які намагалися втекти до України.

У США заявили, що до теракту причетні терористи ІДІЛ, які згодом опублікували відео нападу на росіян у "Крокусі". Але навіть попри це Путін продовжує гнути свою лінію та стверджувати, що до цього причетна Україна.

Також "Телеграф" розповідав про те, що теракт у "Крокусі" прокоментував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він ненароком розкрив брехню Путіна про те, куди саме намагалися втекти озброєні зловмисники.