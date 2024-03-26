Сталася Росія: пропутінський співак Shaman "кинув" постраждалих від теракту в "Крокус Сіті Холл"

Дронов злякався, що йому доведеться викласти дуже багато грошей на виконання обіцянки, тому швиденько взяв власно слово назад

Російський пропутінський співак-пропагандист Ярослав Дронов, більше відомий від псевдонімом Shaman, який активно експлуатує у своїх кліпах нацистську стилістику, обдурив постраждалих від теракту в "Крокус Сіті Хол" росіян. Раніше Дронов обіцяв оплатити лікування для постраждалих та похорон для загиблих, але моментально "дав задню", коли дізнався про кількість жертв у концертному залі.

Скриншот переписки Дронова з постраждалим у теракті опублікував російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров. Судячи з усього, Дронов перелякався того, що йому доведеться витратити на свою обіцянку занадто багато грошей.

На скріні Дронов активно висловлює співчуття співбесіднику, проте заявляє, що обіцянку він давав, коли загиблих було не більше тридцяти. А зараз, пише пропагандист, "ви ж бачите, майже 150 осіб". Коли співбесідник пропагандиста обурюється, що була домовленість, було спілкування з менеджерами Дронова, той відповідає, що він міг би допомогти тільки окремо взятій людині, проте є нюанс.

"Допоможу вам, оплачу, так, не убуде. Але! Потім інші 130+ почнуть вимагати від мене того ж самого. Я не готовий зараз", – заявив пропагандист.

При цьому розмова вочевидь йде саме про похорон когось з постраждалих у теракті. Про обіцянку Дронова ще й лікування постраждалим оплатити (а їх щонайменше кілька сотень) горе-співак навіть словом не згадує.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall" нібито група терористів вчинила стрілянину, в якій загинули 144 особи. Вранці 23 березня повідомили, що поліція РФ зупинила автомобіль зі стрілками з московського "Крокус Сіті". Затримано чотирьох громадян Таджикистану, вони нібито намагалися перетнути кордон з Україною. 24 березня у Москві суд заарештував усіх чотирьох на два місяці. При цьому було видно, що затриманих піддавали жорстким тортурам.

Цікаво, що терористи, які розстріляли людей у російському концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня, могли вибрати ціллю теракту не концерт гурту "Пікнік". Повідомляють, що вони з початку місяця щонайменше 5 разів відвідували концерти у "Крокусі". Зокрема, мішенями могли стати відвідувачі концерту Ярослава Дронова 11 березня.