ФСБшники були в "Крокусі" під час теракту? ЗМІ знайшли страннощі на відео з зали, де розстрілювали людей (фото, відео)

На відео з концертної зали виявили цікаві кадри

До теракту "Крокус Сіті Холле" можуть бути причетні спецслужби Росії. Співробітники ФСБ РФ могли перебувати у концертному залі під час теракту.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA. Його автори проаналізували кадри теракту в "Крокус Сіті Холлі" і зауважили, що в концертній залі, де розгорталися найкривавіші події, знаходилися кілька людей, які однаково одягнені у синю кофту та джинси.

"Якщо поспостерігати за ними, то можна помітити кілька нетипових для такої ситуації дій із їхнього боку. По-перше, їхній одяг. Синя кофта і джинси — це досить звичайне поєднання, що допомагає їм зливатися з натовпом і при цьому бути досить помітними один для одного. Їх виразно видно біля виходу, але якщо придивитися, "чоловіків у синьому" можна побачити в інших частинах зали", — йдеться у повідомленні.

По-друге, журналісти звернули увагу на поведінку цих чоловіків. Вони всі спокійні, нікуди не біжать, не панікують. На відео один чоловік у синій кофті та джинсах навіть штовхає назад у прохід між сидіннями жінку, яка прямувала у бік виходу. Пізніше чоловік починає вести зйомку на телефон. Можна помітити, що "чоловіки у синьому" періодично дивляться один на одного.

Також наголошується, що в якийсь момент на відео чути, як чоловічий голос пропонує зачинити двері, а "чоловіки в синьому" по черзі починають підтримувати цю ідею, створюючи вигляд масової підтримки цієї думки.

"Згодом це призведе до того, що багато людей не зможуть вибратися із зали через зачинені двері та загинуть. Крім того, можна помітити, як один із "чоловіків у синьому" замість того, щоб, як всі інші, покинути зал, спускається вниз з верхнього ряду, а потім він підтримує ідею про закриття дверей", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї 22 березня стався теракт зі стріляниною, в якому загинули 144 особи. Наразі за звинуваченням у теракті затримано громадян Таджикистану. Російські спецслужби заявляють, що таджики нібито мали намір тікати до України. Про причетність ІДІЛ до теракту спочатку заявили західні розвідки, а потім і самі терористи через близькі до них медіа.

США, Великобританія та Франція прокоментували спроби Росії знайти український слід у теракті. Вони одностайні на думці, що про це не може йтися. Крім того, президент Франції Емануель Макрон заявляв, що в його країні також терористи планували схожі сценарії як у "Крокусі".

Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков заявив, що українські спецслужби нібито причетні до теракту. За його словами, спецслужби України нібито допомагали радикалам-ісламістам.

На звинувачення України в участі в теракті жорстокою заявою відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що Путін, який кричить про "терористів", сам уже понад 20 років, як займається терором.