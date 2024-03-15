Грають дуже тонко: український дипломат пояснив пожвавлення "мирних ініціатив" Туреччини та Китаю

У кожної з країн є власні інтереси і їх треба враховувати

Попри відсутність реальних сигналів про готовність до переговорів від України та Росії, Китай та Туреччина активізувались у просуванні "мирних ініціатив", і у кожної країні є свої інтереси. Туреччина демонструє більший рівень зацікавленості у цьому питанні, бо претендує на лідерство в регіоні.

Офіційний Пекін має інші пріоритети, тому його ініціативи, зокрема й програма "12 кроків" для закінчення бойових дій в Україні, є млявими та більш формальними. Про інтереси кожної з країн український дипломат Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю OBOZ.UA.

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"На сьогодні, крім цих двох країн, ніхто конкретного нічого не пропонує. Були заяви південноамериканських країн, приїжджали африканські лідери, але реальних гравців зараз тільки двоє", ― підкреслив Пристайко.

Чому з "мирними ініціативами" пожвавилась Туреччина

Український дипломат розповів, у чому інтерес офіційної Анкари. Вона зацікавлена отримати лідерство у регіоні. Росія є головним конкурентом, і саме тому Туреччині доведеться "грати дуже тонко".

"Що стоїть за пропозицією Туреччини, ми розуміємо. Вона зацікавлена у нашому регіоні, де претендує на роль лідера. Реальний конкурент тут ― лише Росія. Тобто турки мають грати дуже тонко. З одного боку, демонструвати лідерство, а з іншого ― не перетинати тонку "червону лінію", що вже занадто буде дратувати Росію", ― сказав Пристайко.

Якщо Пекін демонструє низьку зацікавленість в організації переговорів між Україною та РФ, то Туреччина більш мотивована. І саме тому вона намагається не надавати перевагу якійсь стороні, щоб не загострювати ситуацію.

"Стамбул, навпаки, демонструє високий рівень зацікавленості в мирному процесі. Але разом із тим, вони обережніше формулюють умови переговорів. Турки сьогодні спеціально уникають загострення, не надаючи жодній стороні переваги", ― розповів дипломат.

Які інтереси у Китаю і чому він активізувався з "мирним процесом"

На відміну від Туреччини, Пекін не турбується про своє лідерство у регіоні Чорного моря. У нього зовсім інші глобальні інтереси, а Росія є дуже зручним союзником. Особливо враховуючи напруження між Пекіном та Вашингтоном.

"При всій повазі до Чорного моря, воно не належить до глобальних інтересів Китаю. Що належить ― так це сама Росія. Адже це і умовна ресурсна база ― на випадок, якщо буде пряме зіткнення з американцями і світові морські шляхи будуть заблоковані для постачання ресурсів. Це просто зручний партнер в ООН, який завжди прийде на допомогу. Можливо, існує така собі певна ментальна близькість двох диктаторських режимів, яка дозволяє говорити однією мовою і вирішувати одні й ті самі питання", ― пояснив Пристайко.

Враховуючи, що у них є певна близькість, можна пояснити, чому вони не проявляють зацікавленості у припиненні бойових дій в Україні. Якщо говорити про мирні ініціативи Китаю, то за словами Пристайка вони є формальними.

"Саме через це, на мій погляд, китайські ініціативи реально мляві і дуже формальні. За рік після озвучення своїх "12 кроків" китайці нічого не змінили", ― сказав дипломат.

Що робити Україні

Пристайко вважає, що переговорним командам важливо враховувати інтереси кожної країни та, враховуючи їх, аналізувати пропозиції, які надходять від Китаю та Туреччини. Він попередив ― це потужні гравці, тому загубитись дуже легко.

"Я сподіваюся, що переговорні команди, які зараз отримують і аналізують пропозиції від Туреччини і Китаю, усвідомлюють інтереси обох цих країн і розуміють, де на цій шкалі перебувають наші національні інтереси. І діють відповідно. Бо загубитися серед цих потужних і досвідчених гравців дуже легко", ― підсумував дипломат.

Зазначимо, що нещодавно спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Росію та деякі країни Європи. Також він прибув у Київ, щоб поспілкуватись з українськими міністрами. Про цю зустріч відзвітувала пресслужба Міністерства іноземних справ, назвавши переговори "відвертими та дружними". Проте у тому ж пресрелізі війну з Росією назвали "українською кризою", і це багато говорить про офіційну позицію Пекіну.

Нагадаємо, що Китай опублікував свій мирний план з 12 кроків у першу річницю вторгнення РФ в Україну. Політики цієї країни перерахували умови, за яких цю війну можна було б завершити.

Припинення бойових дій. Повага до суверенітету країн. Відмова від "холодної війни" (мається на увазі від самого менталітету). Відновлення перемовин. Подолання гуманітарної кризи. Захист цивільних та військовополонених. Безпека АЕС. Сприяння експорту зерна. Невикористання ядерної зброї. Припинення односторонніх санкцій. Стабільність промисловості та постачання. Сприяння у "поствоєнній" відбудові.

Цікаво, що Китай лише у цій "мирній ініціативі" використав слово "поствоєнний", хоча ні дипломати, ні політики не говорять про війну в України. Вони її називають "українською кризою".

Раніше "Телеграф" писав про візит Зеленського у Туреччину. Він зустрівся зі своїм колегою Ердоганом, який запропонував провести у Стамбулі мирний саміт.