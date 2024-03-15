Грають дуже тонко: український дипломат пояснив пожвавлення "мирних ініціатив" Туреччини та Китаю
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У кожної з країн є власні інтереси і їх треба враховувати
Попри відсутність реальних сигналів про готовність до переговорів від України та Росії, Китай та Туреччина активізувались у просуванні "мирних ініціатив", і у кожної країні є свої інтереси. Туреччина демонструє більший рівень зацікавленості у цьому питанні, бо претендує на лідерство в регіоні.
Офіційний Пекін має інші пріоритети, тому його ініціативи, зокрема й програма "12 кроків" для закінчення бойових дій в Україні, є млявими та більш формальними. Про інтереси кожної з країн український дипломат Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю OBOZ.UA.
"На сьогодні, крім цих двох країн, ніхто конкретного нічого не пропонує. Були заяви південноамериканських країн, приїжджали африканські лідери, але реальних гравців зараз тільки двоє", ― підкреслив Пристайко.
Чому з "мирними ініціативами" пожвавилась Туреччина
Український дипломат розповів, у чому інтерес офіційної Анкари. Вона зацікавлена отримати лідерство у регіоні. Росія є головним конкурентом, і саме тому Туреччині доведеться "грати дуже тонко".
"Що стоїть за пропозицією Туреччини, ми розуміємо. Вона зацікавлена у нашому регіоні, де претендує на роль лідера. Реальний конкурент тут ― лише Росія. Тобто турки мають грати дуже тонко. З одного боку, демонструвати лідерство, а з іншого ― не перетинати тонку "червону лінію", що вже занадто буде дратувати Росію", ― сказав Пристайко.
Якщо Пекін демонструє низьку зацікавленість в організації переговорів між Україною та РФ, то Туреччина більш мотивована. І саме тому вона намагається не надавати перевагу якійсь стороні, щоб не загострювати ситуацію.
"Стамбул, навпаки, демонструє високий рівень зацікавленості в мирному процесі. Але разом із тим, вони обережніше формулюють умови переговорів. Турки сьогодні спеціально уникають загострення, не надаючи жодній стороні переваги", ― розповів дипломат.
Які інтереси у Китаю і чому він активізувався з "мирним процесом"
На відміну від Туреччини, Пекін не турбується про своє лідерство у регіоні Чорного моря. У нього зовсім інші глобальні інтереси, а Росія є дуже зручним союзником. Особливо враховуючи напруження між Пекіном та Вашингтоном.
"При всій повазі до Чорного моря, воно не належить до глобальних інтересів Китаю. Що належить ― так це сама Росія. Адже це і умовна ресурсна база ― на випадок, якщо буде пряме зіткнення з американцями і світові морські шляхи будуть заблоковані для постачання ресурсів. Це просто зручний партнер в ООН, який завжди прийде на допомогу. Можливо, існує така собі певна ментальна близькість двох диктаторських режимів, яка дозволяє говорити однією мовою і вирішувати одні й ті самі питання", ― пояснив Пристайко.
Враховуючи, що у них є певна близькість, можна пояснити, чому вони не проявляють зацікавленості у припиненні бойових дій в Україні. Якщо говорити про мирні ініціативи Китаю, то за словами Пристайка вони є формальними.
"Саме через це, на мій погляд, китайські ініціативи реально мляві і дуже формальні. За рік після озвучення своїх "12 кроків" китайці нічого не змінили", ― сказав дипломат.
Що робити Україні
Пристайко вважає, що переговорним командам важливо враховувати інтереси кожної країни та, враховуючи їх, аналізувати пропозиції, які надходять від Китаю та Туреччини. Він попередив ― це потужні гравці, тому загубитись дуже легко.
"Я сподіваюся, що переговорні команди, які зараз отримують і аналізують пропозиції від Туреччини і Китаю, усвідомлюють інтереси обох цих країн і розуміють, де на цій шкалі перебувають наші національні інтереси. І діють відповідно. Бо загубитися серед цих потужних і досвідчених гравців дуже легко", ― підсумував дипломат.
Зазначимо, що нещодавно спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Росію та деякі країни Європи. Також він прибув у Київ, щоб поспілкуватись з українськими міністрами. Про цю зустріч відзвітувала пресслужба Міністерства іноземних справ, назвавши переговори "відвертими та дружними". Проте у тому ж пресрелізі війну з Росією назвали "українською кризою", і це багато говорить про офіційну позицію Пекіну.
Нагадаємо, що Китай опублікував свій мирний план з 12 кроків у першу річницю вторгнення РФ в Україну. Політики цієї країни перерахували умови, за яких цю війну можна було б завершити.
- Припинення бойових дій.
- Повага до суверенітету країн.
- Відмова від "холодної війни" (мається на увазі від самого менталітету).
- Відновлення перемовин.
- Подолання гуманітарної кризи.
- Захист цивільних та військовополонених.
- Безпека АЕС.
- Сприяння експорту зерна.
- Невикористання ядерної зброї.
- Припинення односторонніх санкцій.
- Стабільність промисловості та постачання.
- Сприяння у "поствоєнній" відбудові.
Цікаво, що Китай лише у цій "мирній ініціативі" використав слово "поствоєнний", хоча ні дипломати, ні політики не говорять про війну в України. Вони її називають "українською кризою".
Раніше "Телеграф" писав про візит Зеленського у Туреччину. Він зустрівся зі своїм колегою Ердоганом, який запропонував провести у Стамбулі мирний саміт.