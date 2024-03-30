"Усім доведеться рахуватися": в Кремлі зухвало відреагували на заяву Зеленського про умови переговорів

Геополітична реальність з моменту початку СВО кардинально змінилась

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков зухвало відреагував на оголошені президентом України Володимиром Зеленським умови про можливість переговорів. Путініст сказав, що увесь світ має рахуватися з новими кордонами РФ, і мови про вихід "на 2022 рік" і буде не може.

Про це пишуть росЗМІ, цитуючи Пєскова. За його словами, Україна має враховувати нову геополітичну реальність, а не марити виходом на кордони 2022 року.

"Геополітична реальність з моменту початку СВО кардинально змінилася, змінилися кордони і України, і Російської Федерації", — сказав він.

За його словами, до Росії додалось чотири нових суб’єкти, і це не можна не враховувати. З оновленою мапою РФ мають рахуватися усі.

"Це нова реальність, з якою, безумовно, всім доведеться рахуватися", — наголосив прессекретар президента Росії.

Нагадаємо, Зеленський уперше від початку повномасштабної війни заявив, що готовий на переговори з Путіним до виходу на кордони 1991 року. Однак це буде можливим лише в тому випадку, якщо Захід посилить підтримку, а ЗСУ вийдуть на "кордони 2022 року", тобто лінію, яку Україна контролювала до початку повномасштабного вторгнення.

"Нам не потрібно буде деокупувати всі наші території виключно військовим шляхом. Путін віддасть усі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року", — сказав президент.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай заговорив про посередництво у переговорах України та Росії, але "у свій спосіб".