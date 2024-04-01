Спочатку був вибух: нові подробиці пожежі на топовому для армії РФ "Уралмашзаводі"

О 16:40 пожежу було ліквідовано

У понеділок, 1 квітня, у російському Єкатеринбурзі на "Уралмашзаводі" спахнула пожежа. Наразі відомо, що їй передував потужний вибух.

Про це пише Міненерго, посилаючись на дані з відкритих джерел. Спалахнув цех з виготовлення трансформаторів, в якому знаходяться 7 тис. літрів мастила.

О 16:40 у мережі повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу. Збитки значні, але точних даних наразі немає.

Після вибуху над заводом здійнявся стовп диму. Площа пожежі складала понад 4500 кв. м. Місцеві канали пишуть, що рятувальники запустили безпілотник для розвідки.

"Стаціонарні станції контролюють вміст шкідливих речовин у повітрі. Перевищення рівня концентрації немає", - пише МНС Росії.

Раніше повідомляли, що горить цех №57, у якому було близько 500 літрів лаку. Внаслідок цього стався обвал покрівлі.

Ліквідацію пожежі ускладнює високе пожежне навантаження будівлі. О 14:00 росЗМІ повідомили, що пожежу вдалось локалізувати.

Пожежа на заводі

Хоча за офіційними даними завод має склад з лакофарбовими матеріалами, раніше ЗМІ писали, що там також провадиться військова техніка. Там, ніби, конструюють танки та бронетехніку

Нагадаємо, "Уралмаш" — один із лідерів російського ринку обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики.

Раніше "Телеграф" писав, що російська ДРГ намагалася прорватися на Сумщині.