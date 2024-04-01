Другий за день: у Росії ще на одному заводі сталася масштабна пожежа (відео)

Повідомляється, що пожежу вже локалізували

У Росії вдруге за день сталася пожежа на одному із промислових підприємств. На цей раз займання зафіксовано в підмосковному місті Хотьково.

Як повідомляють російські паблики, горить багатопрофільне електротехнічне підприємство "Електроізоліт". Наголошується, що горить дах одного з корпусів. Наразі не повідомляється про постраждалих.

За даними російських ЗМІ, "Електроізоліт" — найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі. Основна продукція – ізоляційні матеріали.

У МНС РФ повідомили, що пожежники локалізували пожежу на 150 квадратних метрів. Там зазначили, що горить покрівля цеху. З будівлі евакуйовано 4 особи. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Водночас місцева прокуратура повідомила, що площа займання становить близько 3 тисяч квадратних метрів.

Хотькове на карті

Нагадаємо, у понеділок, 1 квітня, в російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на "Уралмашзаводі", одному з найбільших військових заводів країни-агресорки. Згідно з попередніми даними, там спалахнув склад з лакофарбовими матеріалами.

Слід зазначити, що пожежі у Росії останнім часом не рідкість. Вони відбуваються у різних містах країни-агресорки із завидною регулярністю.