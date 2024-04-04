Путін дав зрозуміти, що ІДІЛ "не може" здійснювати теракти в РФ: пояснення дав дивне

Російський "лідер" видав нові заяви щодо інциденту у концертному залі

Російський диктатор Володимир Путін назвав головну мету теракту в "Крокус Сіті Холлі". Водночас він зробив цікавий висновок щодо цього інциденту.

Нові заяви про подію у концертному залі російський "лідер" зробив, виступаючи на XII з’їзді Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР) 4 квітня. Він сказав, що Росія не може бути об’єктом терористичних атак із боку ісламських фундаменталістів.

"У нас країна, яка демонструє унікальний приклад міжконфесійної згоди та єдності", — наголосив Путін.

Головною метою водночас він називає "заподіяння шкоди єдності". При цьому диктатор упевнений, що інших цілей зовсім не видно.

"І в цьому зв’язку, звичайно, і судячи з того, що зараз дає слідство, у нас є всі підстави вважати, що головною метою замовників кривавого жахливого терористичного акту в Москві було якраз завдання шкоди нашій єдності. Інших цілей і не проглядається", — підсумував президент РФ.

Коротко про теракт у "Крокус Сіті Холл"

22 березня 2024 року у "Крокус Сіті" у Підмосков’ї озброєні люди відкрили стрілянину по відвідувачах. Через деякий час після цього концертний зал спалахнув. Деякі з очевидців також повідомляли про вибух.

Незабаром ФСБ РФ заявило про затримання стрільців у Брянській області. За даними різних джерел, це сталося біля населеного пункту Теплий чи Хацунь.

За останніми даними, внаслідок теракту загинуло 144 особи, ще близько 500 постраждали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після події в "Крокусі" відповідальність за теракт на себе, як пишуть ЗМІ, взяло терористичне угруповання ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Леванту). У США заявили, що за цією подією дійсно стоїть один із підрозділів організації, так званий "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К).

Попри заяви ІДІЛ, у Росії всіма способами в теракті спробували звинуватити Захід. Один із "експертів" висловив свою думку, що нібито діями терористів керували за допомогою деяких чіпів.

Не обійшлось і без звинувачення України. Путін заявив, що терористи нібито збиралися втекти до України через вигадане ним "вікно" на кордоні.