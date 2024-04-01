Попереджали не тільки США: країна-союзниця Росії надавала Москві дані про підготовку теракту в "Крокусі"

Інформацію РФ отримала ще минулого місяця

Про можливість теракту у підмосковному "Крокус Сіті Холі" Росію попереджали не тільки Сполучені Штати Америки. Так виявилось, що навіть Іран ділився з Москвою цією інформацією.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що інформацію Москві передали минулого місяця.

"За кілька днів до атаки в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт усередині Росії, яка була отримана під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані", — повідомило видання.

Зазначається, що Росії, яка вже відхилила дані розвідки США про підготовку теракту, важче зробити те саме з інформацією від союзника — Ірану. Ба більше, більш якісна робота розвідки інших країн ставить під сумнів ефективність розвідки РФ.

За даними одного з джерел, інформація, яку передав Іран, не містила важливих деталей щодо дати та місця проведення теракту.

"Їм (членам ІДІЛ — ред.) було дано вказівку підготуватися до значної операції в Росії… Один із терористів (заарештований в Ірані) сказав, що деякі члени угруповання вже вирушили до Росії", — повідомило одне з джерел видання.

Високопоставлений співробітник служби безпеки анонімно додав: "Оскільки Іран був жертвою терористичних атак протягом багатьох років, іранська влада виконала своє зобов'язання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів".

А от джерело, яку було знайоме з даними розвідки США щодо майбутньої атаки в Росії, заявило, що інформацію базується на перехоплених розмовах терористів.

Проте, речник Кремля Дмитро Пєсков відповів іноземному виданню однозначно: "Я нічого про це не знаю".

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами представника ГУР Вадима Скібіцького, теракт та стрілянина у "Крокус Сіті Хол" матимуть певні наслідки для Росії, але більшість з них це грамотно продумані ходи диктатора Володимира Путіна. Після цих подій він посилить антитерористичні заходи, які торкнуться будь-кого, хто не погоджується з путінським режимом.