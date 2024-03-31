Вставили "чіпи" і накачали наркотиками: у Росії генерал придумав як звинуватити Захід у теракті у "Крокусі"

Гучний теракт у Підмосков’ї продовжує обростати містикою

Росіяни продовжують намагатися всіма способами відвести підозри від "шановних колег" з ІДІЛ після теракту в Crocus City Hall і звинуватити у цьому ненависний Захід. Для цього в ефір центрального телебачення запускають різних "експертів", які озвучують одну маячню за іншою.

Цього разу у прямому ефірі найбільшого російського каналу виступив генерал-майор міліції у відставці Володимир Овчинський, який розповів, що діями терористів керували за допомогою якихось чіпів.

"Там, швидше за все, у комплексі діяли психотропні речовини, нейропсихологічне це саме… Програмування! І, можливо, це покаже експертиза: чіпи вставлені", — сказав він.

За його словами, нинішній рівень розвитку нейробіології дозволяє створювати подібні пристрої і як приклад згадав Neuralink Ілона Маска, який "перетворює свиней на людей".

"Зрозуміло вже, що це вже не якась група псевдо-ІДІЛу! А це добре організований теракт. Організований на рівні західних спецслужб! Тільки вони мають такі засоби впливу на людей", — додав Овчинський.

Варто зазначити, що Овчинський добрих 20 років виступає для ЗМІ різного ступеня солідності із заявами про "світовий уряд" та інші конспірологічні теорії.

Для довідки: Neuralink Ілона Маска є спробою створити пристрій, за допомогою якого людина може керувати гаджетами силою думки. До цього його тестували на мавпах, а відео, як піддослідний грає в комп’ютерні ігри, стало свого часу досить популярним. Однак ні про яке "перетворення свиней на людей" не йшлося.

Цілком ймовірно, Овчинський переплутав або навмисно спотворив інформацію про інші компанії, які займаються розвитком ксенотрансплантації. Тобто модифікацією тих самих свиней, щоб їх органи можна було пересадити людині і цим розв'язати проблему нестачі донорів. Але там теж не йдеться про перетворення їх на людей.

На цей час немає жодної інформації про технології, які могли б дозволити керувати людиною. Втім, були спроби керувати тарганами, але там обійшлися двома електродами, якими проводився звичайний електричний струм. Цього точно недостатньо для того, щоб взяти під контроль людський мозок.

Як відомо, теракт у "Крокусі" стався 22 березня, тоді група з чотирьох прихильників ІДІЛ увірвалася в переповнений ТЦ і вбили там не менше 140 осіб. А в Росії відразу почали шукати в цьому "український слід" і навіть диктатор Володимир Путін почав публічно звинувачувати в цьому Україну та країни Заходу.