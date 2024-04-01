Безпосередньо звинувачують адміністрацію Байдена

У Росії продовжують наполегливо проштовхувати версію провини України та західних країн у теракті у "Крокус Сіті Холлі". Цього разу російський Слідчий комітет перевірить США та країни Заходу на нібито причетність до терористичної діяльності проти РФ.

Там вважають, що адміністрація Джона Байдена проводить "активну роботу" з формування спотвореної картини теракту в "Крокусі". Про це повідомляють росЗМІ.

Росіяни наводять дані, за якими Держдепартаменту, спецслужбам США, афілійованим з ними НУО та ЗМІ нібито було поставлене завдання "зняти будь-які підозри" щодо причетності до теракту влади України, зокрема президента Володимира Зеленського.

"У Білому домі побоюються, що виявлення київського сліду висвітить терористичну природу українського режиму та остаточно зірве плани Вашингтона щодо нарощування підтримки України", — переконана Служба зовнішньої розвідки РФ.

Щобільше, у СЗР прив’язали обстріли Курської та Білгородської областей, атаки російських добровольців до теракту у "Крокусі".

"Вбивство мирних людей у Підмосков’ї — прямий "родич" масованих ракетних обстрілів та атак ДРГ у Курській та Білгородській областях", — заявили в Службі зовнішньої розвідки.

Водночас Слідком Росії повідомив про початок "процесуальної перевірки" щодо терористичної діяльності проти Росії з боку США, України та інших західних країн.

"За підсумками розгляду звернення депутатів Державної думи та громадських діячів щодо необхідності розслідування організації, фінансування та проведення терористичних актів з боку США, України та інших західних країн, спрямованих проти Росії, у центральному апараті Слідчого комітету Російської Федерації організовано процесуальну перевірку. У рамках перевірки слідство ретельно вивчить подані дані та ухвалить процесуальне рішення", — заявили в СК.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що терористи ІДІЛ, які зізналися в організації теракту в "Крокус Сіті Холл", стверджують, що Росія продовжує наполегливо шукати винних не там, де потрібно. Адже замість того, щоб визнати свій провал перед "Ісламською державою", РФ спрямовує косі погляди у бік Заходу та України.