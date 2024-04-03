У Путіна зробили нову заяву про теракт у "Крокусі", Україну та США
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США — вісь зла для росіян
У Росії продовжують стверджувати, що до теракту в "Крокусі" нібито причетна Україна. На цей раз там дійшли висновку, що сліди ведуть "до спецслужб України".
Про це сказав секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев на зустрічі з колегами із держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). На додаток, він звинуватив США у "створенні" ІДІЛ та "Аль-Каїди".
"Нам намагаються нав’язати, що терористичний акт був здійснений не київським режимом, а прихильниками радикальної ісламської ідеології, можливо, членами афганської філії ІДІЛ. Однак набагато важливіше оперативно встановити, хто є замовником та спонсором цього жахливого злочину", — заявив Патрушев.
За його словами, сліди теракту ведуть "до українських спецслужб". Також він вважає, що "київський режим повністю контролює США".
"Необхідно також враховувати, що ІДІЛ, "Аль-Каїду" та інші терористичні організації створив Вашингтон", — додав Патрушев.
Раніше секретар Ради безпеки РФ вже заявляв, що за терактом у "Крокусі" нібито стоїть Україна. Цю версію Росія активно просуває всупереч визнанню ІДІЛ в організації теракту. Водночас підтверджень реальної причетності України до "Крокусу" немає.
Зазначимо, що у ШОС входять 9 країн-членів – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Російська Федерація, Таджикистан та Узбекистан.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що російський Слідчий комітет перевірить США та країни Заходу на нібито причетність до терористичної діяльності проти РФ.