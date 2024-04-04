Патрушев заявив, що терористів для "Крокуса" вербувала Україна. ЗМІ детально пояснили, чому це брехня

У РФ продовжують спроби пов’язати теракт із Україною

Сліди теракту в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холлі" ведуть до України. А українське посольство у Душанбе нібито здійснювало вербувальну роботу.

Про це заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, пише The Insider. За його словами, після теракту в американських та європейських ЗМІ було проведено інформаційну кампанію, метою якої було "відвести підозру від основних винуватців".

"Україна обрана головним інструментом боротьби проти нашої країни. І теракти, зокрема в "Крокус Сіті Холлі", — метод, схвалений Заходом", — заявив Патрушев.

Він зазначив, що посольство України в Душанбе (Таджикистан. — Ред.) нібито здійснює вербувальну роботу. За словами Патрушева, українське посольство "пзалучає найманців, які бажають вступити до міжнародного легіону, сформованого київською владою для ведення бойових дій проти Росії".

"Злочинці, які вчинили це масове вбивство, а також їх посібники, заарештовані під час спроби прориву до держкордону Росії, де з українського боку готувалося вікно для переходу. Все це говорить про безпосереднє відношення України до здійснення цього диверсійно-терористичного акту", — заявив він.

При цьому видання зазначає, що заява Патрушева виглядає вкрай дивною на тлі повідомлень про зізнання затриманих на допитах. Так, один із них, Фарідун Шамсіддін (деякі ЗМІ називають його Шамсудін Фарідуні) заявив, що його завербував через Telegram хтось, хто представився помічником ісламського проповідника, якого Шамсіддін слухав. Уродженець Гісарського району Таджикистану Шамсіддін останні пів року жив у Росії, на деякий час виїжджав до Туреччини, щоб продовжити перебування у РФ, оскільки термін тимчасової реєстрації не перевищує 90 днів.

За його словами, "помічник проповідника" звернувся до нього за місяць до теракту, тобто тоді він міг бути або в Росії, або в Туреччині. Яке відношення до його вербування могло мати посольство України в Таджикистані, невідомо.

"РІА "Новини" 27 березня з посиланням на "анонімне джерело, знайоме з ситуацією", повідомило, що учасників теракту завербували через Telegram-канал "Голос Хорасана", який належав афганському крилу ІД і працював на аудиторію в Таджикистані. Після теракту канал було закрито. Як вписується в цю схему українське посольство, знову ж таки зрозуміти неможливо", — наголошує The Insider.

Також видання зазначає, що за твердженням "інформованого джерела" "Известий", двоє терористів отримали завдання в Туреччині, решту знайдено і завербовано в Росії. Того ж дня об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга повідомила, що з Росії видворено громадянина Таджикистану Ахмада Файзулохонзода. У повідомленні йдеться: "Файзулохонзода знаходиться у групі в Telegram, де емісарами терористичної організації ІД проводиться вербування осіб для вчинення терактів у РФ. Особи, які вчинили теракт у "Крокус Сіті Холі" 22 березня 2024 р., були завербовані в цій інтернет-спільноті".

"Версію про причетність посольства України в Таджикистані висловив 24 березня ексспівробітник спецслужб Таджикистану полковник Бахтієр Рахмонов. Аргументу він має два: посол Валерій Євдокимов у минулому був головою Служби зовнішньої розвідки України, а на сайті посольства розміщувалися запрошення вступати до Міжнародного легіону територіальної оборони України. Як ці обставини пов'язані з терактом, учасників якого, зважаючи на все, завербували не на території Таджикистану, ні Рахмонов, ні ЗМІ, що розтиражували його заяву, ні Патрушев не пояснюють", — підкреслює The Insider.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року у "Крокус Сіті Холі" у Підмосков’ї озброєні люди відкрили стрілянину по відвідувачах. Через деякий час після цього концертний зал спалахнув. Деякі з очевидців також повідомляли про вибух.

Незабаром ФСБ РФ заявило про затримання стрільців у Брянській області. За останніми даними, внаслідок теракту загинуло 144 особи, ще близько 500 постраждали.

Відповідальність за теракт на себе, як пишуть ЗМІ, взяло терористичне угруповання ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Леванту). У США заявили, що за цією подією дійсно стоїть один із підрозділів організації, так званий "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К).

Попри заяви ІДІЛ, у Росії всіма способами в теракті спробували звинуватити Захід. Один із "експертів" висловив свою думку, що нібито діями терористів керували за допомогою деяких чіпів.

Не обійшлось і без звинувачення України. Путін заявив, що терористи нібито збиралися втекти до України через вигадане ним "вікно" на кордоні.