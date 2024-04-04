Політолог та боєць підрозділу ГРІМ 41 омбр ЗСУ спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому путінські спецслужби не готові до реальної боротьби з тероризмом

Майже два тижні після теракту в Crocus City Hall російська влада і пропаганда демонструють чудеса натягування сови на глобус, намагаючись знайти український або західний слід. Було очевидно, що теракт у Підмосков’ї путінський режим використовує для посилення мобілізації. Насамперед для залучення максимальної кількості людей на контракт.под

Не секрет, що весь минулий рік свої втрати (близько 20—30 тисяч на місяць) Кремль закривав саме контрактниками. Насамперед це жителі депресивних регіонів (які йдуть воювати заради грошей), мігранти (йдуть воювати заради грошей та паспорта), а також карні злочинці (йдуть воювати заради грошей та амністії).

Вдумайтесь лише – ІДІЛ випускає власну газету з портретами виконавців теракту, а у Москві продовжують шукати "український слід"! Просто тому, що потрібна нагода для посилення залучення контрактників та чергової хвилі мобілізації.

Невипадково президент Зеленський заявив, що РФ має намір мобілізувати навесні близько 300 тисяч осіб – для нової хвилі наступу.

Тож навіть якби з неба спустилися рептилоїди, покришили народ у Москві, зробили на тлі цього селфі та роздали інтерв’ю, визнаючи свою відповідальність за те, що сталося, а потім показово все повторили, путінський режим і там знайшов би український слід. Тому що так треба Путіну та Ко.

Якби іділівці не скоїли теракт у "Крокусі", думаю, російські спецслужби влаштували б щось подібне самі. Втім, не можна виключати, що і в Підмосков’ї вони відіграли якусь роль. Тим же невтручанням, попри численні сигнали.

Нагадаю, що Путін прийшов до влади на терактах – і так має намір продовжувати своє правління. Але минуло майже чверть століття – і соцмережі, горизонтальні зв’язки зараз працюють набагато сильніше, аніж наприкінці 1990-х — на початку 2000-х. І всі нестиковки в кремлівській версії теракту швидко стають помітними. Зокрема, самим росіянам. Принаймні, адекватній їх частині. Що викликає ще більшу недовіру до влади серед частини населення, яка думає.

При цьому ІДІЛ зацікавлений у тому, щоб теракти, що скоюються ним, за ним і залишалися. Це своєрідна "реклама". Для спонсорів, послідовників. Не виключено, що таке ставлення російської влади до того, що трапилося, така їхня зневага до фактів і елементарної логіки, спровокує нові теракти на території РФ. Як ми побачили, путінські спецслужби категорично до них не готові. Те ж саме ФСБ десятками років заточувалася під боротьбу з інакодумцями, а також під "кришування" того чи іншого бізнесу. У боротьбі з реальними терористами ефесбешники та їм подібні є безпорадними.