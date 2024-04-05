Росіянка "полоскотала" груди Батьківщини-Матері — її засудили за "нацизм": як саме покарали
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дівчину звинуватили у цинічних та аморальних діях
Росіянку, яка на жартівливому відео "полоскотала" груди пам'ятника "Батьківщина-Мати" у Волгограді, засудили до примусових робіт на 10 місяців. Її визнали винною за статтею "Реабілітація нацизму".
Про це повідомляє Об'єднана пресслужба судів Волгоградської області. Зазначається, що дівчину було звільнено з-під варти у залі суду.
"Вироком суду Агафонову визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 354.1 КК Росії. Їй призначено покарання у вигляді примусових робіт на строк 10 місяців з утриманням із заробітку 10% у дохід держави. Крім того, Агафоновій на два роки заборонено займатися діяльністю, пов'язаною з розміщенням публічної інформації у соціальних мережах в електронних чи інформаційно-телекомунікаційних мережах", — йдеться в повідомленні.
Чинності вирок поки що не набрав. Сторона обвинувачення може оскаржити його в апеляційному порядку.
Контекст
23-річна Олена із Самари зняла жартівливе відео 20 липня на Мамаєвому кургані у Волгограді. Вона виклала його в соцмережі. Відеоролик опублікував пропутінський кримський блогер Олександр Таліпов, після цього проти дівчини було порушено кримінальну справу за статтею про реабілітацію нацизму.
Блогерка вирішила виїхати з Росії після порушення кримінальної справи. Дівчину оголосили у розшук. Коли вона приїхала до Москви, в аеропорту на неї чекали поліцейські. Олену затримали 9 лютого, коли вона повернулася до Росії зі Шрі-Ланки. Їй загрожувало до 5 років позбавлення волі.
Дівчина спочатку не визнавала своєї провини й стверджувала, що просто не знає історію. Проте слідство отримало документи з її школи й зробило висновок, що зі знанням минулого у дівчини все добре.
Відомо, що слідчі звинувачували дівчину в "аморальних та цинічних діях, що ображають символ стійкості радянського народу".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Росії пенсіонерку засудили до 5,5 років ув’язнення за антивоєнні пости у соцмережах.