Россиянка "пощекотала" грудь Родины-Матери — ее осудили за "нацизм": как именно наказали

Девушку обвинили в циничных и аморальных действиях

Россиянку, которая на шутливом видео "пощекотала" грудь памятника "Родина-Мать" в Волгограде, приговорили к принудительным работам на 10 месяцев. Ее признали виновной по статье "Реабилитация нацизма".

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Отмечается, что девушка была освобождена из-под стражи в зале суда.

"Приговором суда Агафонова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России. Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства. Кроме того, Агафоновой на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях", — говорится в сообщении.

23-летняя Алёна Агафонова в суде

В силу приговор пока не вступил в силу. Сторона обвинения может оспорить его в апелляционном порядке.

Контекст

23-летняя Алёна из Самары сняла шутливое видео 20 июля на Мамаевом кургане в Волгограде. Она выложила его в соцсети. Видеоролик опубликовал пропутинский крымский блогер Александр Талипов, после чего против девушки было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Блоггер решила уехать из России после возбуждения уголовного дела. Девушку объявили в розыск. Когда она приехала в Москву, в аэропорту ее ждала милиция. Елена была задержана 9 февраля, когда она вернулась в Россию из Шри-Ланки. Ей угрожало до 5 лет лишения свободы.

Девушка поначалу не признавала своей вины и утверждала, что просто не знает истории. Однако следствие получило документы из ее школы и заключило, что со знанием прошлого у девушки все хорошо.

Известно, что следователи обвиняли девушку в "безнравственных и циничных действиях, оскорбляющих символ стойкости советского народа".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России пенсионерку приговорили к 5,5 годам заключения за антивоенные посты в соцсетях.