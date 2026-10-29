До уваги водіїв: за які номери зараз можна отримати штраф до 5100 грн

Спроба схитрити з номерами закінчується штрафами та вилученням посвідчення

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У Хмельницькому водій Tesla Model Y встановив куплені в соцмережах військові номери, щоб уникати автоматичної фіксації перевищення швидкості. Після розголосу автомобіль розшукали, а його власника – чинного військовослужбовця – притягнули до адміністративної відповідальності.

Про результати перевірки повідомила Військова служба правопорядку у Збройних Силах України. Серед порушень зафіксували не тільки незаконно встановлений номерний знак ЗСУ, а й порушення щодо права керування та відсутність реєстраційного документа на автомобіль.

Які штрафи передбачені за такі порушення

За незаконне встановлення військових та інших спеціальних номерних знаків передбачений окремий штраф – 2550 грн. Йдеться про знаки ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв’язку, а також дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним або частковим імунітетом.

Перевірка підтвердила незаконне використання військових номерів на приватній Tesla

За повторне протягом року порушення штраф становить 5100 грн із позбавленням права керування на строк від трьох до шести місяців.

Зауважимо — в мережі десятки пропозицій придбати як сувенірні номери, так і подібні до реальних. Ціни стартують від 290 грн.

Військові номерні знаки продають онлайн, але їх незаконне встановлення карається штрафом

У мережі продають військові номерні знаки, зокрема схожі на справжні

Як повідомляв "Телеграф", за використання аварійної сигналізації як подяки водієві може загрожувати штрафом 510 грн. Перелік ситуацій, коли їх можна використати чітко визначений.