Деяким пенсіонерам доплатять до пенсії у листопаді: кому мають додати гроші та скільки

Вікові доплати нараховують автоматично, однак право на них мають не всі пенсіонери

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Пенсії в листопаді нараховуватимуть, як і раніше, проте дехто може розраховувати на автоматичні надбавки. Йдеться про пенсіонерів, які досягли певного віку.

Хто отримує надбавку за вік та яка є умова

Пенсійний фонд виплачує компенсаційну виплату тим пенсіонерам, яким понад 70 років:

Від 70 до 74 років — 300 грн

Від 75 до 79 років — 456 грн

Від 80 років і старше — 570 грн.

Та не всі знають про важливу умову: загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 (з усіма надбавками). Важливо, що коли пенсіонеру виповнюється, наприклад, 75 років — нова надбавка не додається до старої, а заміняє її.

Нарахування доплати відбувається автоматично, тож звертатись до ПФУ не потрібно.

Доплата на утримання непрацездатних членів сім'ї

Непрацюючі військові пенсіонери за вислугу років і непрацюючі люди з інвалідністю можуть щомісяця отримувати доплату – 1 297,50 грн за кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на їх утриманні. Доплату призначають, якщо ці члени сім'ї не отримують власної пенсії чи соціальних виплат. Сума становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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