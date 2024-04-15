"Портал у пекло": в РФ на кордоні з Україною утворилася глибочезна загадкова вирва (відео)

Місцеві ЗМІ не поспішають росіянам пояснювати, що сталося

Росіян, яких останнім часом "атакує" вода, тепер ошелешила ще й земля. У Ростовській області ламають голову над величезною діркою, що утворилася просто посеред поля.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався у місті Гуково, розташованому біля самого кордону з Україною.

Там місцеві жителі виявили величезну вирву, глибиною в десятки метрів. За їхніми словами, шмат поля просто пішов під землю.

"Просто на рівному місці. Тут нічого не було. Шматок просто під землю пішов", — наголосив очевидець.

Інцидент вийшов настільки загадковим, що у місцевих ЗМІ досі немає інформації про те, що це і як утворилося. Проте російська влада спішно засипала величезний кратер.

Варто зазначити, що, судячи з вигляду, цей провал схожий на карстову вирву. Втім, через відсутність офіційної інформації в мережі почали будувати здогадки. Часто іронічні.

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