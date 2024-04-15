"Портал в ад": в РФ на границе с Украиной образовалась глубочайшая загадочная воронка (видео)

Местные СМИ не спешат россиянам объяснять, что произошло

Россиян, которых в последнее время "атакует" вода, теперь ошарашила земля. В Ростовской области ломают голову над огромной дырой, образовавшейся просто посреди поля.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел в городе Гуково, расположенном у самой границы с Украиной.

Там местные жители обнаружили огромную воронку, глубиной в десятки метров. По их словам, кусок поля просто ушел под землю.

"Просто на ровном месте. Тут ничего не было. Кусок просто под землю ушёл", — подчеркнул очевидец.

Инцидент вышел столь загадочным, что в местных СМИ до сих пор нет информации о том, что это и каким образом образовалось. Однако российские власти спешно засыпали огромнейший кратер.

Стоит отметить, что, судя по виду, данный провал похож карстовую воронку. Впрочем, за неимением официальной информации в сети начали строить догадки. Часто ироничные.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики узнали, кто уничтожил дамбу в Орске.